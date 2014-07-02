Oma kahe vastassuunas pöörleva rullharja ja praktilise külgharjaga on püstine tolmuimeja CV 60/2 RS ideaalne tekstiilist põrandakatete ja kõikvõimalike kõvade põrandapindade puhastamiseks. Seadmel on sissetõmmatav imemisvoolik koos imemistoruga ning kombineeritud põrandaotsik ja lisaks väiksemad otsikud väiksemate alade puhastamiseks. Laadija ja akud ei kuulu komplekti.