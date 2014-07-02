Tolmuimeja CV 60/2 RS Bp.

Pealseistav püstine tolmuimeja vaipadele. Ideaalne tekstiilist põrandakatete ja kõvade põrandapindade puhastamiseks. Laadija ja akud ei kuulu komplekti.

Oma kahe vastassuunas pöörleva rullharja ja praktilise külgharjaga on püstine tolmuimeja CV 60/2 RS ideaalne tekstiilist põrandakatete ja kõikvõimalike kõvade põrandapindade puhastamiseks. Seadmel on sissetõmmatav imemisvoolik koos imemistoruga ning kombineeritud põrandaotsik ja lisaks väiksemad otsikud väiksemate alade puhastamiseks. Laadija ja akud ei kuulu komplekti.

Omadused ja tulu
Tolmuimeja CV 60/2 RS Bp.: Üksteisele vastu pöörlevate harjastega süsteem
Üksteisele vastu pöörlevate harjastega süsteem
Kõvadele põrandapindadele ja vaipkatetele - ilma harja vahetamata. Rullikud kohanduvad individuaalselt vastavalt põranda tüübile.
Eriti pika voolikuka imemistoru

Mugavaks koristamiseks treppidel ja nurkades.
Eriti pika voolikuka imemistoru
Mugavaks koristamiseks treppidel ja nurkades.
Tolmuimeja CV 60/2 RS Bp.: Seadet saab täielikult avada
Seadet saab täielikult avada
Aku ja filtrikoti lihtne vahetamine. Väga hooldussõbralik
Õhuke disain
  • Hea manööverdusvõimega
  • Mahub igasse lifti - ideaalne korrusmajade puhastamiseks
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 36
Sagedus (Hz) 50 / 60
Töölaius (cm) 61
Vaakum (mbar/kPa) 117 / 11,7
Õhuvoolu hulk (l/s) 34
Konteineri maht (l) 17
Standardne nimilaius ( ) ID 32
Helirõhutase (dB(A)) 68
Harja mootori võimsus (W) 373
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 219
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1120 x 640 x 1290

Scope of supply

  • Pragude puhastamise otsik
  • Polstriotsik
  • Imemistoru, eemaldatav
  • Laineline imemisvoolik
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Paber
  • Rullhari, standardne: 2 tk.

Seadmed

  • Filtri oleku indikaator
  • Kaitseklass: II
