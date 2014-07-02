Tolmuimeja CV 60/2 RS Bp.
Pealseistav püstine tolmuimeja vaipadele. Ideaalne tekstiilist põrandakatete ja kõvade põrandapindade puhastamiseks. Laadija ja akud ei kuulu komplekti.
Oma kahe vastassuunas pöörleva rullharja ja praktilise külgharjaga on püstine tolmuimeja CV 60/2 RS ideaalne tekstiilist põrandakatete ja kõikvõimalike kõvade põrandapindade puhastamiseks. Seadmel on sissetõmmatav imemisvoolik koos imemistoruga ning kombineeritud põrandaotsik ja lisaks väiksemad otsikud väiksemate alade puhastamiseks. Laadija ja akud ei kuulu komplekti.
Omadused ja tulu
Üksteisele vastu pöörlevate harjastega süsteemKõvadele põrandapindadele ja vaipkatetele - ilma harja vahetamata. Rullikud kohanduvad individuaalselt vastavalt põranda tüübile.
Eriti pika voolikuka imemistoruMugavaks koristamiseks treppidel ja nurkades.
Seadet saab täielikult avadaAku ja filtrikoti lihtne vahetamine. Väga hooldussõbralik
Õhuke disain
- Hea manööverdusvõimega
- Mahub igasse lifti - ideaalne korrusmajade puhastamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|36
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Töölaius (cm)
|61
|Vaakum (mbar/kPa)
|117 / 11,7
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|34
|Konteineri maht (l)
|17
|Standardne nimilaius ( )
|ID 32
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Harja mootori võimsus (W)
|373
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|219
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1120 x 640 x 1290
Scope of supply
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Imemistoru, eemaldatav
- Laineline imemisvoolik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Paber
- Rullhari, standardne: 2 tk.
Seadmed
- Filtri oleku indikaator
- Kaitseklass: II
