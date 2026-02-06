Meie CVS 65/1 Bp vaibakuivpühkija võimas 36-voldine liitiumioonaku võimaldab korraga kuni 60 minutit ülitõhusat vaipapuhastust. See on võrdne ala jõudlusega kuni 1800 m²/h vaid ühe aku laadimisega. Vaibakuivpühkija sobib eriti hästi nõelfliisi ja lühikese veluuri puhastamiseks. Kuna masina peamist pühkimisrulli saab optimaalselt reguleerida väga erinevate vaibatüüpide jaoks, on seda lihtne kasutada silmusvaipadel ja pikkadel veluuridel. Seadete täpne seadistamine hoiab ära ka vaipade kahjustamise ja vähendab rullide kulumist. Seetõttu pakub CVS 65/1 Bp juba pärast esimest tolmuimeja puhastamist püstise harja tüüpi tolmuimeja puhastustulemusi ja sobib kasutamiseks müratundlikes piirkondades tänu madalale töömürale (56 dB(A). Veelgi enam, sellel on kaheastmeline HEPA-filtrisüsteem vähese tolmu tekitamiseks, külghari nurkade ja servade puhastamiseks ning suured rattad. Akulaadija ja aku ei kuulu tarnekomplekti.