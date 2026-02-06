Vaibapesur CVS 65/1 Bp
Akutoitel madala müratasemega CVS 65/1 Bp vaibakuivpühkija keskmiste kuni suurte vaibapindade puhastamiseks. Vaibatolmuimejal on kaheastmeline filtrisüsteem.
Meie CVS 65/1 Bp vaibakuivpühkija võimas 36-voldine liitiumioonaku võimaldab korraga kuni 60 minutit ülitõhusat vaipapuhastust. See on võrdne ala jõudlusega kuni 1800 m²/h vaid ühe aku laadimisega. Vaibakuivpühkija sobib eriti hästi nõelfliisi ja lühikese veluuri puhastamiseks. Kuna masina peamist pühkimisrulli saab optimaalselt reguleerida väga erinevate vaibatüüpide jaoks, on seda lihtne kasutada silmusvaipadel ja pikkadel veluuridel. Seadete täpne seadistamine hoiab ära ka vaipade kahjustamise ja vähendab rullide kulumist. Seetõttu pakub CVS 65/1 Bp juba pärast esimest tolmuimeja puhastamist püstise harja tüüpi tolmuimeja puhastustulemusi ja sobib kasutamiseks müratundlikes piirkondades tänu madalale töömürale (56 dB(A). Veelgi enam, sellel on kaheastmeline HEPA-filtrisüsteem vähese tolmu tekitamiseks, külghari nurkade ja servade puhastamiseks ning suured rattad. Akulaadija ja aku ei kuulu tarnekomplekti.
Omadused ja tulu
Autonoomne aku töö
- Kuni 60 minutit pidevat tööd ühe aku laadimisega.
- Integreeritud hoidik teise varuaku jaoks.
- Suur, selgelt nähtav ekraan, mis näitab aku järelejäänud tööaega minutites.
Kaheastmeline HEPA filtrisüsteem.
- Automaatne eelfiltri puhastus tolmuvabaks tööks ja silmapaistvate tulemuste saavutamiseks
- Tõhus HEPA-filter (99,97% @ 0,3 µm) puhta ja osakestevaba väljuva õhu jaoks.
- Filtrikarpi on lihtne eemaldada ja puhastada.
Väga väike töömüra
- Kasutamiseks müratundlikes piirkondades ja tavapärasel tööajal.
Suurepärased puhastustulemused
- Pühkimisrull, mida saab LED-ekraaniga intuitiivselt reguleerida optimaalse kontaktrõhu saavutamiseks.
- Parimad puhastustulemused juba pärast ühte tolmuimemis korda
- Rullhari, mida saab kulumise korral uuesti reguleerida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Töölaius (mm)
|450
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|625
|Teoreetiline töövõimsus (m²/h)
|1800
|Vaakum (mbar)
|1
|Konteineri maht (l)
|20
|Nimivõimsus (W)
|300
|Helirõhutase (dB(A))
|56
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|36,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|43,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|980 x 675 x 1070
Scope of supply
- Lisatarvikute kott
Seadmed
- Tolmuklass: M
- Automaatne filtripuhastus
- Reguleeritav peamine rullhari
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Büroohooned
- Hotellid
- Lennujaamad
- Ideaalne hoolduspuhastuseks kaubanduskeskustes, kontorites, hotellides ja lennujaamades