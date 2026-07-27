Puhur AB 20 Ec on välja töötatud märgpuhastatud tekstiilpindade kuivamise kiirendamiseks. Kompaktne, kerge ja lihtsasti transporditav masin kiirendab kuivamisaega kuni 50% – puhastatud vaipadel saab nüüdsest kõndida oluliselt varem. Puhur töötab väga vaikselt ja seda saab kasutada ka müratundlikel aladel või tööajal. Kulumiskindel Ec-mootor tagab väikese energiatarbimise ja seadme pika kasutusea, vastates ka Euroopa energiatõhususe suunistele.