Puhur AB 20/1 Ec
Väga tõhus, kompaktne ja töökindel puhur AB 20 Ec puhastatud vaipade kuni 50% kiiremaks kuivamiseks. Vastab Euroopa tõhususstandarditele.
Puhur AB 20 Ec on välja töötatud märgpuhastatud tekstiilpindade kuivamise kiirendamiseks. Kompaktne, kerge ja lihtsasti transporditav masin kiirendab kuivamisaega kuni 50% – puhastatud vaipadel saab nüüdsest kõndida oluliselt varem. Puhur töötab väga vaikselt ja seda saab kasutada ka müratundlikel aladel või tööajal. Kulumiskindel Ec-mootor tagab väikese energiatarbimise ja seadme pika kasutusea, vastates ka Euroopa energiatõhususe suunistele.
Omadused ja tulu
Kulumiskindel Ec-mootorPika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin. 3-astmelise juhtimisega mootor. Puhur vastab Euroopa energiatõhususe suunistele.
Kompaktne disain ja kerge kaalTänu kompaktsetele mõõtmetele ja kergele kaalule on seadet väga lihtne transportida. Mugav käepide seadme lihtsamaks transportimiseks.
Väike töömüraTõrgeteta töö ka päevase koristamise ajal. Vaevalt kuuldav töömüra, kui seadet kasutatakse ka tööajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Õhuvoolu hulk (tasemed 1/2/3) (m³/h)
|1200
|Puhumiskiirus (tasemed 1/2/3) (rpm)
|1450
|Nimivõimsus (W)
|120
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|375 x 353 x 371
Seadmed
- Vastupidav plastmasskorpus
- Ergonoomiline kandesang
- Seadmel asuv kaablihoidik
Kasutusvaldkonnad
- Märgpuhastatud tekstiilpindade kuivamise kiirendamiseks
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.