Puhur AB 20/1 Ec

Väga tõhus, kompaktne ja töökindel puhur AB 20 Ec puhastatud vaipade kuni 50% kiiremaks kuivamiseks. Vastab Euroopa tõhususstandarditele.

Puhur AB 20 Ec on välja töötatud märgpuhastatud tekstiilpindade kuivamise kiirendamiseks. Kompaktne, kerge ja lihtsasti transporditav masin kiirendab kuivamisaega kuni 50% – puhastatud vaipadel saab nüüdsest kõndida oluliselt varem. Puhur töötab väga vaikselt ja seda saab kasutada ka müratundlikel aladel või tööajal. Kulumiskindel Ec-mootor tagab väikese energiatarbimise ja seadme pika kasutusea, vastates ka Euroopa energiatõhususe suunistele.

Omadused ja tulu
Puhur AB 20/1 Ec: Kulumiskindel Ec-mootor
Kulumiskindel Ec-mootor
Pika kasutuseaga töökindel ja see tõttu ka väga ökonoomne masin. 3-astmelise juhtimisega mootor. Puhur vastab Euroopa energiatõhususe suunistele.
Puhur AB 20/1 Ec: Kompaktne disain ja kerge kaal
Kompaktne disain ja kerge kaal
Tänu kompaktsetele mõõtmetele ja kergele kaalule on seadet väga lihtne transportida. Mugav käepide seadme lihtsamaks transportimiseks.
Puhur AB 20/1 Ec: Väike töömüra
Väike töömüra
Tõrgeteta töö ka päevase koristamise ajal. Vaevalt kuuldav töömüra, kui seadet kasutatakse ka tööajal.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Õhuvoolu hulk (tasemed 1/2/3) (m³/h) 1200
Puhumiskiirus (tasemed 1/2/3) (rpm) 1450
Nimivõimsus (W) 120
Kaabli pikkus (m) 7,5
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 7,1
Kaal, sh pakend (kg) 9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 375 x 353 x 371

Seadmed

  • Vastupidav plastmasskorpus
  • Ergonoomiline kandesang
  • Seadmel asuv kaablihoidik
Kasutusvaldkonnad
  • Märgpuhastatud tekstiilpindade kuivamise kiirendamiseks
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