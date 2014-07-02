Mudeliga BRC 45/45 C Ep on võimalik I-Capsolation eelpihusega teostada vaipade kiiret vahepuhastust ning pihustusfunktsiooniga teostada ka vaipade sügavpuhastust. Masinat saab kasutada ka üksikute plekkide eemaldamiseks. See eemaldab usaldusväärselt kogu mustusse ja värskendab vaiba. Pärast vahepuhastust on vaip kuiv ja sellel võib kõndida juba 20 minuti pärast. Tänu masina kompaktsetele mõõtmetele saab seda kasutada ka avalikes kohtades. Masinaga saab teostada vahepuhastust kuni 800 m² alal ja sügavpuhastust kuni 350 m² alal - see on ideaalne suuremate pindade puhastamiseks.