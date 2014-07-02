Vaipade puhastaja BRC 45/45 C
Kompaktne vaibapuhastusmasin 350–1000 m2 alade sügav- ja vahepuhastuseks. Puhastab nii edaspidi kui ka tagurpidi liikudes ning masina 2 üksteiste vastu pöörlevat rullharja tagavad pindade sügavpuhastuse.
Mudeliga BRC 45/45 C Ep on võimalik I-Capsolation eelpihusega teostada vaipade kiiret vahepuhastust ning pihustusfunktsiooniga teostada ka vaipade sügavpuhastust. Masinat saab kasutada ka üksikute plekkide eemaldamiseks. See eemaldab usaldusväärselt kogu mustusse ja värskendab vaiba. Pärast vahepuhastust on vaip kuiv ja sellel võib kõndida juba 20 minuti pärast. Tänu masina kompaktsetele mõõtmetele saab seda kasutada ka avalikes kohtades. Masinaga saab teostada vahepuhastust kuni 800 m² alal ja sügavpuhastust kuni 350 m² alal - see on ideaalne suuremate pindade puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Liikuv harjapea koos vastupidiselt pöörlevate harjadega
- Kaks rullharja, et tagada esmaklassilised puhastustulemused.
- Puhastab vaiba pikad narmad samaaegselt mõlemalt poolt.
- Tagab ühtlase kontaktsurve põrandaga isegi ebaühtlasel pinnal.
Töösuund: edasi ja tagasi
- Töösund on kohandatav vastavalt vaibale.
- Puhastussuunda saab valida lükkesanga kokku voltides.
- Ergonoomiline tööpositsioon vaipade puhastamiseks - nii edasi kui ka tagasi liikudes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastatava pinna suurus (sügavpuhastus / "iCapsol" vahepuhastus) (m²/h)
|350 / 1000
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|45
|Vaakum (mbar/kPa)
|300 / 30
|Pihustusrõhk, vahepuhastus (bar)
|3,5
|Pihustusrõhk, sügavpuhastus (bar)
|7
|Pihustusmäär, vahepuhastus (l/min)
|0,7
|Pihustusmäär, sügavpuhastus (l/min)
|3,2
|Imuri töölaius (mm)
|450
|Puhta/musta vee paak (l)
|45 / 38
|Turbiini võimsus (W)
|1100
|Harja mootori võimsus (W)
|600
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|75
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Scope of supply
- Rullikute arv: 2 tk.
Seadmed
- Töösuund: Edasi- või tagasisuunas
- iCapsol režiim