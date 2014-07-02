Vaipade puhastaja BRS 43/500 C
Kompaktne vaibapesur vaipade vahepuhastuseks väiksematel pindadel. Vaipade kiire värskendamine ja lühike kuivamisaeg - vaipadel võib kõndida kohe pärast puhastamist. Ökonoomne pindadele vahemikus 200 ja 600 m².
Kärcheri vaibapesur BRS 43/500 C tagab erakordsed puhastustulemused vaipade vahekoristusel. See eemaldab kogu mustuse ja värskendab vaipa. Lahtised karvad ja mustuseosakesed kogutakse puhastamise käigus mustusekonteinerisse. Vaip on kuiv ja sellel võib kõndida juba 20 minuti pärast. Tänu masina kompaktsele disainile saab seda kasutada ka avalikes ruumides. 600 m² jõudlusega mudel BRS 43/500 C sobib ka suuremate vaibapindade värskendamiseks.
Omadused ja tulu
2 vastassuunas pöörlevat rullharja
- Suur puhastusvõimsus läbi suure kontaktsurve.
- Puhastab vaiba narmad samaaegselt mõlemalt poolt ja muudab vaiba kohevaks.
- Tagab ühtlase kontaktsurve põrandaga isegi ebaühtlasel pinnal.
Kaks-ühes
- Puhastab ja harjab samaaegselt
- Sisaldab jäätmekonteinerit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastatava pinna suurus (sügavpuhastus / "iCapsol" vahepuhastus) (m²/h)
|300
|Pihustusrõhk, vahepuhastus (bar)
|3,4
|Pihustusmäär, vahepuhastus (l/min)
|0,38
|Puhta/musta vee paak (l)
|7,5
|Harja mootori võimsus (W)
|370
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|25
|Kaal, sh pakend (kg)
|32,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 470 x 1160
Scope of supply
- Seadmel asetsev iCapsol paak
- Rullikute arv: 2 tk.
Seadmed
- Töösuund: Edasi- või tagasisuunas
- iCapsol režiim