Akuga vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp L, ilma aku ja ladijata
Kompaktne ja mitmekülgne akutoitel märg- ja kuivtolmuimeja NT 22/1 Ap Bp märja ja kuiva mustuse puhastamiseks kohtades, kus elektritoide puudub. Ruumi säästva lapiku kurdfiltriga.
Välja töötatud vedelike, suurema mustuse ja peene tolmu imemiseks – Kärcheri akutoitel märg- ja kuivtolmuimeja NT 22/1 Ap Bp üllatab oma suure imemisvõimsusega kohtades, kus väline toiteallikas puudub. Masin töötab Kärcheri võimsate Battery Power+ akudega, mis koos akulaadijaga ei kuulu seadme tarnekomplekti ja tuleb eraldi juurde osta. Kärcheri akud tagavad tolmuimeja pika tööaja ning on tänu masinal olevale kattele hästi kaitstud välismõjude eest. Kompaktsed mõõtmed ja väike kaal lihtsustavad tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp transporti ja hoiustamist ning võimaldavad vaevata töötada ka kitsastes oludes ja käidavates kohtades. Selleks on sellel mitmekülgsel masinal ruumisäästlik lapik kurdfilter ning elektrooniline vee deaktiveerimissüsteem. Masina korpuse lapik disain võimaldab sellele paigutada ka tööriistu või kaste.
Omadused ja tulu
Võimas 36 V Kärcheri Battery Power+ aku, mille mahtuvus on 7,4 Ah
- Tagab 31-minutilise kasutuse täisvõimsusel.
Akupesal tõhus kaitsekate
- Kaitseb akut mustuse ja niiskuse eest. Kontroll-avaga.
Kerge kaal ja kompaktsed mõõdud
- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Konteineri maht (l)
|22
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|57
|Vaakum (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Nimivõimsus (W)
|max. 575
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 150 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|58 / 81
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|401 x 372 x 499
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 1.9 m
- Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Plastmass
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Lapik kurdfilter: Tselluloos
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Kaitseklass: III
Kasutusvaldkonnad
- Puhastamiseks ilma võrgutoiteta
- Suure külastatavusega alade puhastamiseks
