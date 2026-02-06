Välja töötatud vedelike, suurema mustuse ja peene tolmu imemiseks – Kärcheri akutoitel märg- ja kuivtolmuimeja NT 22/1 Ap Bp üllatab oma suure imemisvõimsusega kohtades, kus väline toiteallikas puudub. Masin töötab Kärcheri võimsate Battery Power+ akudega, mis koos akulaadijaga ei kuulu seadme tarnekomplekti ja tuleb eraldi juurde osta. Kärcheri akud tagavad tolmuimeja pika tööaja ning on tänu masinal olevale kattele hästi kaitstud välismõjude eest. Kompaktsed mõõtmed ja väike kaal lihtsustavad tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp transporti ja hoiustamist ning võimaldavad vaevata töötada ka kitsastes oludes ja käidavates kohtades. Selleks on sellel mitmekülgsel masinal ruumisäästlik lapik kurdfilter ning elektrooniline vee deaktiveerimissüsteem. Masina korpuse lapik disain võimaldab sellele paigutada ka tööriistu või kaste.