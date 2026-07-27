Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap Te Adv

Omadused ja tulu
Kerge kaal ja kompaktsed mõõdud
  • Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Poolautomaatne filtripuhastus Ap
Pistikupesa elektrilistele tööriistadele (automaatse käivitusega)
  • Seadme pistikupesa on kui tolmuimeja „kaugjuhtimispult“.
  • Tolmuimeja käivitub automaatselt, kui käivitatakse ühendatud elektriline tööriist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 72
Vaakum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Konteineri maht (l) 22
Konteineri materjal Plastmass
Nimivõimsus (W) max. 1300
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 6
Helirõhutase (dB(A)) 72
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 6,1
Kaal, sh pakend (kg) 10
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 380 x 370 x 480

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
  • Põlv: elektrijuhtivusega
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 505 mm
  • Torude materjal: Teras, kroomitud
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Polstriotsik
  • Imemishari
  • Autosalongi puhastusotsik
  • Kassettfilter: PES
  • Elektritööriistade konnektor

Seadmed

  • Tolmuklass: L
  • Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
  • Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
  • Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
  • Vastupidav põrkeraud
  • Kaitseklass: I
  • Piduriga rullik
Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap Te Adv
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne masin kergeks ja mõõdukaks puhastustööks erinevateks äritegevustes.
Lisatarvikud
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