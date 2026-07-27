Vee- ja tolmuimeja NT 22/1 Ap Te Adv
Omadused ja tulu
Kerge kaal ja kompaktsed mõõdud
- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.
Poolautomaatne filtripuhastus Ap
Pistikupesa elektrilistele tööriistadele (automaatse käivitusega)
- Seadme pistikupesa on kui tolmuimeja „kaugjuhtimispult“.
- Tolmuimeja käivitub automaatselt, kui käivitatakse ühendatud elektriline tööriist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|72
|Vaakum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteineri maht (l)
|22
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1300
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|6
|Helirõhutase (dB(A))
|72
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|10
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Imemishari
- Autosalongi puhastusotsik
- Kassettfilter: PES
- Elektritööriistade konnektor
Seadmed
- Tolmuklass: L
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne masin kergeks ja mõõdukaks puhastustööks erinevateks äritegevustes.
Lisatarvikud
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