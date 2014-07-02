Vee- ja tolmuimeja NT 65/2 Ap
NT 65/2 Ap on võimas 2-mootoriline märg- ja kuivtolmuimeja professionaalsetele kasutajatele. Seadme imemisvõime püsib peaaegu muutumatuna tänu sellele, et lapikut kurdfiltrit puhastatakse efektiivselt õhupahvakutega.
NT 65/2 Ap on võimas, ApClean-süsteemiga märg- ja kuivtolmuimeja, mis tagab pidevalt kõrge imemisvõimsuse ja pikad tööintervallid. Tolmuimejal on integreeritud filtrikattega kompaktne turbiini korpus, mis võimaldab suurt lapikut kurdfiltrit hõlpsasti eemaldada. Seda saab tõhusalt puhastada poolautomaatse filtripuhastussüsteemi ApClean abil. See tagab pidevalt suure imemisvõimsuse, pikad tööintervallid ja filtri pika kasutusea. Mudelil NT 65/2 Ap on märgpuhastuse jaoks täituvuse taset tuvastav elektrooniline süsteem. See ei lase seadmel ületada maksimaalselt lubatud täituvuse taset. Õlikindla nõrutusvooliku abil saab probleemideta ära visata sisseimetud vedelikud. Lisatarvikuid saab kiirelt ja lihtsalt tolmuimeja külge ühendada. Seadmel on vooliku hoiustamise seade, lisatarvikute hoidik ja suur kandikutaoline alus (nt tööriistade asetamiseks). Kaks suurt, fikseeritud ratast ja kaks juhtrulli tagavad mudeli NT 65/2 Ap hea liikuvuse.
Omadused ja tulu
Seadmel olev praktiline lisatarvikute hoidik
Integreeritud nõrutusvoolik (õlikindel)
Poolautomaatne filtripuhastussüsteem
- Optimaalne filtripuhastuse tõhusus vaid ühe nupuvajutusega.
- Võimaldab püsivalt suurt filtri jõudlust ja imivõimsust.
Vooliku ja kaarduva ühenduslüli kinnitus
Ergonoomiline lükkesang
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|65
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 2760
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|20
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|600 x 480 x 920
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Paber
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Nõrutusvoolik (õlikindel)
- Lükkesang
Seadmed
- Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
