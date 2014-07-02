NT 65/2 Ap on võimas, ApClean-süsteemiga märg- ja kuivtolmuimeja, mis tagab pidevalt kõrge imemisvõimsuse ja pikad tööintervallid. Tolmuimejal on integreeritud filtrikattega kompaktne turbiini korpus, mis võimaldab suurt lapikut kurdfiltrit hõlpsasti eemaldada. Seda saab tõhusalt puhastada poolautomaatse filtripuhastussüsteemi ApClean abil. See tagab pidevalt suure imemisvõimsuse, pikad tööintervallid ja filtri pika kasutusea. Mudelil NT 65/2 Ap on märgpuhastuse jaoks täituvuse taset tuvastav elektrooniline süsteem. See ei lase seadmel ületada maksimaalselt lubatud täituvuse taset. Õlikindla nõrutusvooliku abil saab probleemideta ära visata sisseimetud vedelikud. Lisatarvikuid saab kiirelt ja lihtsalt tolmuimeja külge ühendada. Seadmel on vooliku hoiustamise seade, lisatarvikute hoidik ja suur kandikutaoline alus (nt tööriistade asetamiseks). Kaks suurt, fikseeritud ratast ja kaks juhtrulli tagavad mudeli NT 65/2 Ap hea liikuvuse.