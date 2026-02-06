Mõeldud keskmises koguses vedelike, raske mustuse ja tolmu jaoks: 1500 W turbiinivõimsuse ja 30-liitrise konteineri mahuga on NT 30/1 Me Classic märg- ja kuivtolmuimeja ideaalne erinevat tüüpi mustuse eemaldamiseks. NT Classic masin näitab ka häid tulemusi järgitestitud filtri tehnoloogias, Easy Service Concept põhimõttes ja väikestes hooldus- ja töökuludes.