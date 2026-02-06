Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Me Classic Edition
NT 30/1 Me Classic on praktiline ja tugev märg- ja kuivtolmuimeja. 1500 W masinal on 30-liitrine konteiner ja see eemaldab igasuguse tolmu.
Mõeldud keskmises koguses vedelike, raske mustuse ja tolmu jaoks: 1500 W turbiinivõimsuse ja 30-liitrise konteineri mahuga on NT 30/1 Me Classic märg- ja kuivtolmuimeja ideaalne erinevat tüüpi mustuse eemaldamiseks. NT Classic masin näitab ka häid tulemusi järgitestitud filtri tehnoloogias, Easy Service Concept põhimõttes ja väikestes hooldus- ja töökuludes.
Omadused ja tulu
Kompaktne, tugev ja mobiilneSuurepärane stabiilsus, lihtne manööverdavus ja mugav transportimine tänu selle peenele kujule ja 4 rullikule. Põrkeraud pakub aastaringset kaitset tolmuimejatele ja seadmetele.
Suurepärane imemisvõimsusVõimsa 1500 W turbiiniga NT Classic seade eemaldab kindlalt väga erinevat tüüpi mustust. Suurepäraste tulemuste nimel:
Teenindus ja mugavusErakordselt kiire: Easy Service Consept võimaldab turbiini lahti võtta ainult 44 sekundiga. Kiire turbiinivahetus mitte ainult ei säästa suurel hulgal aega, vaid ka kulusid.
Efektiivsus minimalismi kaudu
- NT Classic ühefaasiline järgitestitud Kärcheri kassettfiltrit.
- Kassettfilter tagab püsiva imemise filtrikotita.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|59
|Vaakum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Konteineri maht (l)
|30
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 1500
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|6,5
|Helirõhutase (dB(A))
|78
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|8
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|375 x 360 x 645
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: PES
- Roostevabast terasest konteiner
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Vedelike, raske mustuse ja tolmu eemaldamiseks kõikidelt kõvapindadelt ja ka auto sisepuhastuseks.
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.