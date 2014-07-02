Vee- ja tolmuimeja NT 48/1

See märg- ja kuivtolmuimeja on äärmiselt töökindel, funktsionaalne ja võimas. Lisaks on sellel optimaalsed ergonoomilised omadused, kompaktne konstruktsioon, mis on välja töötatud vastamaks professionaalsete puhastusettevõtete, autotööstuse ja kaubandusvaldkonna vajadustele.