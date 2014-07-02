Vee- ja tolmuimeja NT 48/1
See märg- ja kuivtolmuimeja on äärmiselt töökindel, funktsionaalne ja võimas. Lisaks on sellel optimaalsed ergonoomilised omadused, kompaktne konstruktsioon, mis on välja töötatud vastamaks professionaalsete puhastusettevõtete, autotööstuse ja kaubandusvaldkonna vajadustele.
Mudeli NT 48/1 konteineri maht on 48 liitrit. Masinal on integreeritud juhtmekonks ja tarvikute hoidik imemistorude, põrandaotsiku ja piluotsiku jaoks. Suure pindalaga (0,8 m²) kassettfilter tagab masina pidevalt suure imemisvõime. Töökindel ujuksüsteem tagab õhuvoolu turvalise katkestuse mistahes sisseimetud vedelike korral. Tööriistu või muid lisaseadmeid võib alati hoida käeulatuses suurel hoiualal turbiini peal. Hõlpsasti ligipääsetav äravooluvoolik, suurte ratastega vastupidav raam koos seisupiduriga ja konteineri integreeritud süvistatud käepide võimaldavad masinat mugavalt teisaldada.
Omadused ja tulu
Konteineri tühjendamineLihtsasti ligipääsetav tühjendusvoolik vedeliku mugavaks kõrvaldamiseks.
Tarvikute hoidikTarvikud saab kinnitada seadme tagaosas konteineri külge.
Vastupidavad metallriividNeed eriti vastupidavad riivid lukustavad veelgi usaldusväärsemalt.
Kaablikonks
- Toitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|72
|Vaakum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteineri maht (l)
|48
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|71
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|14,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|490 x 390 x 780
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Paber
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: PES
- Nõrutusvoolik
Seadmed
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
