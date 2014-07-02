Vee- ja tolmuimeja NT 48/1

See märg- ja kuivtolmuimeja on äärmiselt töökindel, funktsionaalne ja võimas. Lisaks on sellel optimaalsed ergonoomilised omadused, kompaktne konstruktsioon, mis on välja töötatud vastamaks professionaalsete puhastusettevõtete, autotööstuse ja kaubandusvaldkonna vajadustele.

Mudeli NT 48/1 konteineri maht on 48 liitrit. Masinal on integreeritud juhtmekonks ja tarvikute hoidik imemistorude, põrandaotsiku ja piluotsiku jaoks. Suure pindalaga (0,8 m²) kassettfilter tagab masina pidevalt suure imemisvõime. Töökindel ujuksüsteem tagab õhuvoolu turvalise katkestuse mistahes sisseimetud vedelike korral. Tööriistu või muid lisaseadmeid võib alati hoida käeulatuses suurel hoiualal turbiini peal. Hõlpsasti ligipääsetav äravooluvoolik, suurte ratastega vastupidav raam koos seisupiduriga ja konteineri integreeritud süvistatud käepide võimaldavad masinat mugavalt teisaldada.

Omadused ja tulu
Konteineri tühjendamine
Konteineri tühjendamine
Lihtsasti ligipääsetav tühjendusvoolik vedeliku mugavaks kõrvaldamiseks.
Tarvikute hoidik
Tarvikute hoidik
Tarvikud saab kinnitada seadme tagaosas konteineri külge.
Vastupidavad metallriivid
Vastupidavad metallriivid
Need eriti vastupidavad riivid lukustavad veelgi usaldusväärsemalt.
Kaablikonks
  • Toitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 72
Vaakum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Konteineri maht (l) 48
Konteineri materjal Plastmass
Nimivõimsus (W) max. 1380
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 7,5
Helirõhutase (dB(A)) 71
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 10,2
Kaal, sh pakend (kg) 14,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 490 x 390 x 780

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Paber
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: PES
  • Nõrutusvoolik

Seadmed

  • Vastupidav põrkeraud
  • Kaitseklass: II
  • Piduriga rullik
Vee- ja tolmuimeja NT 48/1
Lisatarvikud
