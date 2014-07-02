Vee- ja tolmuimeja NT 70/2
Kärcheri kvaliteet taskukohase hinnaga: seeria NT 70 mudelitel on kuni kolm võimsat mootorit. Oma suure imemisvõimsusega saavutavad nad esmaklassilised puhastustulemused ka märja ning suurema mustuse eemaldamisel.
Seeria NT 70 masinad koosnevad võimsatest, kuni kolme mootoriga märg- ja kuivtolmuimejatest. Terve seeria mudeleid, mis teostavad esmaklassilist märgpuhastust ja puhastavad tõhusalt ka suuremat mustust. Suur imemisvõimsus ning Kärcheri tuntud kvaliteet soodsa hinnaga.
Omadused ja tulu
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Suur põrkeraud koos lisatarvikute hoidikuga
Integreeritud tühjendusvoolik
- Konteinerit on lihtne tühjendusvooliku kaudu tühjendada. Väga praktiline väga suure 70-liitrise konteineri puhul.
Ergonoomiline lükkesang
- Mudelil NT 70 on ergonoomiline lükkesang masina teisaldamiseks.
Tugev põrkeraud
- Vastupidav põrkeraud kaitseb tolmuimejat müksude eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|2 x 74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|70
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 2400
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|79
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|25,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|32,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: Paber
- Nõrutusvoolik
- Lükkesang
Seadmed
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.