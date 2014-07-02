Seeria NT 70 masinad koosnevad võimsatest, kuni kolme mootoriga märg- ja kuivtolmuimejatest. Terve seeria mudeleid, mis teostavad esmaklassilist märgpuhastust ja puhastavad tõhusalt ka suuremat mustust. Suur imemisvõimsus ning Kärcheri tuntud kvaliteet soodsa hinnaga.