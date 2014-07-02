Vee- ja tolmuimeja NT 70/3
Võimas märg- ja kuivtolmuimeja, millel on 70-liitrine konteiner ja kuni kolm mootorit.
Seeria NT 70 masinad koosnevad võimsatest, kuni kolme mootoriga märg- ja kuivtolmuimejatest. Terve seeria mudeleid, mis teostavad esmaklassilist märgpuhastust ja puhastavad tõhusalt ka suuremat mustust. Suur imemisvõimsus ning Kärcheri tuntud kvaliteet soodsa hinnaga.
Omadused ja tulu
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Suur põrkeraud koos lisatarvikute hoidikuga
Integreeritud tühjendusvoolik
- Konteinerit on lihtne tühjendusvooliku kaudu tühjendada. Väga praktiline väga suure 70-liitrise konteineri puhul.
Ergonoomiline lükkesang
- Mudelil NT 70 on ergonoomiline lükkesang masina teisaldamiseks.
Tugev põrkeraud
- Vastupidav põrkeraud kaitseb tolmuimejat müksude eest.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|3 x 74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|70
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Nimivõimsus (W)
|max. 3600
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|83
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|27,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|720 x 510 x 975
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: Paber
- Nõrutusvoolik
- Lükkesang
Seadmed
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.