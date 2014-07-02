Vee- ja tolmuimeja NT 70/3

Võimas märg- ja kuivtolmuimeja, millel on 70-liitrine konteiner ja kuni kolm mootorit.

Seeria NT 70 masinad koosnevad võimsatest, kuni kolme mootoriga märg- ja kuivtolmuimejatest. Terve seeria mudeleid, mis teostavad esmaklassilist märgpuhastust ja puhastavad tõhusalt ka suuremat mustust. Suur imemisvõimsus ning Kärcheri tuntud kvaliteet soodsa hinnaga.

Omadused ja tulu
Tarvikute integreeritud hoiukoht
  • Suur põrkeraud koos lisatarvikute hoidikuga
Integreeritud tühjendusvoolik
  • Konteinerit on lihtne tühjendusvooliku kaudu tühjendada. Väga praktiline väga suure 70-liitrise konteineri puhul.
Ergonoomiline lükkesang
  • Mudelil NT 70 on ergonoomiline lükkesang masina teisaldamiseks.
Tugev põrkeraud
  • Vastupidav põrkeraud kaitseb tolmuimejat müksude eest.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 3 x 74
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteineri maht (l) 70
Konteineri materjal Plastmass
Nimivõimsus (W) max. 3600
Standardne nimilaius ( ) ID 40
Kaabli pikkus (m) 10
Helirõhutase (dB(A)) 83
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 27,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 720 x 510 x 975

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 4 m
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: Paber
  • Nõrutusvoolik
  • Lükkesang

Seadmed

  • Vastupidav põrkeraud
  • Kaitseklass: II
Vee- ja tolmuimeja NT 70/3
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.