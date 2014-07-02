Masinate seerias NT 70 on suured ja võimsad kuni kolme mootoriga märg- ja kuivtolmuimejad. Täielik mudelivalik, mis näitab selle eeliseid eriti märgrakendustes ja jämeda prügi eemaldamisel. Suur imemisvõime ja tõestatud Kärcheri kvaliteet taskukohase hinnaga.