Vee- ja tolmuimeja NT 70/3 Me Tc
Säästke aega ja vältige selja koormamist – NT 70 tootevaliku kallutatav šassii muudab suurte konteinerite tühjendamise lihtsamaks kui kunagi varem: viige tühjenduskohta, tõstke käepide üles ja jätke prügiga hüvasti!
Masinate seerias NT 70 on suured ja võimsad kuni kolme mootoriga märg- ja kuivtolmuimejad. Täielik mudelivalik, mis näitab selle eeliseid eriti märgrakendustes ja jämeda prügi eemaldamisel. Suur imemisvõime ja tõestatud Kärcheri kvaliteet taskukohase hinnaga.
Omadused ja tulu
Tarvikute integreeritud hoiukohtSuur põrkeraud koos lisatarvikute hoidikuga
Ergonoomiline lükkesangMudelil NT 70 on ergonoomiline lükkesang masina teisaldamiseks.
Kallutatav raamKiire ja lihtne: konteinerit saab lihtsaks tühjendamiseks tahapoole kallutada.
Ergonoomiline tõstesang
- Ergonoomiline käepide - konteineri esikülje allosas - muudab käsitsemise lihtsaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|3 x 74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|70
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 3600
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|83
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|29,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|35,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|510 x 645 x 990
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Kallutatav raam
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: Paber
- Nõrutusvoolik
- Roostevabast terasest konteiner
- Lükkesang
Seadmed
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.