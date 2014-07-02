Vee- ja tolmuimeja NT 70/3 Me Tc

Säästke aega ja vältige selja koormamist – NT 70 tootevaliku kallutatav šassii muudab suurte konteinerite tühjendamise lihtsamaks kui kunagi varem: viige tühjenduskohta, tõstke käepide üles ja jätke prügiga hüvasti!

Masinate seerias NT 70 on suured ja võimsad kuni kolme mootoriga märg- ja kuivtolmuimejad. Täielik mudelivalik, mis näitab selle eeliseid eriti märgrakendustes ja jämeda prügi eemaldamisel. Suur imemisvõime ja tõestatud Kärcheri kvaliteet taskukohase hinnaga.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 70/3 Me Tc: Tarvikute integreeritud hoiukoht
Tarvikute integreeritud hoiukoht
Suur põrkeraud koos lisatarvikute hoidikuga
Vee- ja tolmuimeja NT 70/3 Me Tc: Ergonoomiline lükkesang
Ergonoomiline lükkesang
Mudelil NT 70 on ergonoomiline lükkesang masina teisaldamiseks.
Vee- ja tolmuimeja NT 70/3 Me Tc: Kallutatav raam
Kallutatav raam
Kiire ja lihtne: konteinerit saab lihtsaks tühjendamiseks tahapoole kallutada.
Ergonoomiline tõstesang
  • Ergonoomiline käepide - konteineri esikülje allosas - muudab käsitsemise lihtsaks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 3 x 74
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteineri maht (l) 70
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimivõimsus (W) max. 3600
Standardne nimilaius ( ) ID 40
Kaabli pikkus (m) 10
Helirõhutase (dB(A)) 83
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 29,9
Kaal, sh pakend (kg) 35,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 510 x 645 x 990

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 4 m
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Kallutatav raam
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: Paber
  • Nõrutusvoolik
  • Roostevabast terasest konteiner
  • Lükkesang

Seadmed

  • Kaitseklass: II
  • Piduriga rullik
Vee- ja tolmuimeja NT 70/3 Me Tc
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
