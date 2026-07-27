Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te H

Omadused ja tulu
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
  • Suurenenud kasutaja ohutus
  • Elektrostaatilise laengu hajutuamine
  • Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu
Poolautomaatne filtripuhastus Ap
  • Optimaalne filtripuhastuse tõhusus vaid ühe nupuvajutusega.
  • Võimaldab püsivalt suurt filtri jõudlust ja imivõimsust.
  • Tagab ajasäästu ja filtri pikema tööea.
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
Elastse vooliku ja toitejuhtme hoidik
Eemaldatav filtriümbris
Tarvikute integreeritud hoiukoht
  • Kaotusevastane hoiustamisviis transpordiks.
  • Ruumisäästlik disain: ei vaja lisahoiuruumi.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 74
Vaakum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Konteineri maht (l) 30
Nimivõimsus (W) max. 1380
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 7,5
Kaabli materjal Kumm
Helirõhutase (dB(A)) 70
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 12,8
Kaal, sh pakend (kg) 17
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 525 x 370 x 560

Scope of supply

  • Ohutusfiltrikott: 1 tk.
  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Teras, kroomitud
  • Põlv: elektrijuhtivusega
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Elektritööriistade konnektor
  • Lapik kurdfilter: HEPA-13 (H13)

Seadmed

  • Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
  • Antistaatiline süsteem
  • Kaitseklass: I
  • Piduriga rullik
  • Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
  • Tolmuklass: H
  • Konteineri materjal: Plastmass
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te H
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te H
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Turva-tolmuimeja H tolmuklassi tervisele kahjulike ja/või kantserogeensete tolmuosakeste turvaliseks eemalduseks
  • Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
  • Vedelike ja märja mustuse imemiseks
Lisatarvikud
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