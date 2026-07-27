Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te H
Omadused ja tulu
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
- Suurenenud kasutaja ohutus
- Elektrostaatilise laengu hajutuamine
- Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu
Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Optimaalne filtripuhastuse tõhusus vaid ühe nupuvajutusega.
- Võimaldab püsivalt suurt filtri jõudlust ja imivõimsust.
- Tagab ajasäästu ja filtri pikema tööea.
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
Elastse vooliku ja toitejuhtme hoidik
Eemaldatav filtriümbris
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Kaotusevastane hoiustamisviis transpordiks.
- Ruumisäästlik disain: ei vaja lisahoiuruumi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|30
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|17
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Ohutusfiltrikott: 1 tk.
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
- Lapik kurdfilter: HEPA-13 (H13)
Seadmed
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline süsteem
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Tolmuklass: H
- Konteineri materjal: Plastmass
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Turva-tolmuimeja H tolmuklassi tervisele kahjulike ja/või kantserogeensete tolmuosakeste turvaliseks eemalduseks
- Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
- Vedelike ja märja mustuse imemiseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.