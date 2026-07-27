Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te M

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te M: M tolmuklassi tolmuimeja
M tolmuklassi tolmuimeja
Filtreerimise efektiivsus 99,9% Elektriline õhuvoo jälgimine Tagab puhtad ja ohutud töökohad
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te M: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
Poolautomaatne filtripuhastus Ap
Optimaalne filtripuhastuse tõhusus vaid ühe nupuvajutusega. Võimaldab püsivalt suurt filtri jõudlust ja imivõimsust. Aja säästmiseks loodud disain ja pikem filtri kasutus iga
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te M: Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
Suurenenud kasutaja ohutus Elektrostaatilise laengu hajutuamine Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
  • Elektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne
  • Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile
  • Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt
Märg ja kuivpuhastuse lame volditud filter
  • Sertifitseeritud M tolmuklassi jaoks. Tolmu eraldumise aste 99,9%
  • PES kiudmaterjal: mädanikukindel, vastupidav
  • Ideaalne vedelike, peene tolmu ja jämeda mustuse korral.
Elastse vooliku ja toitejuhtme hoidik
Eemaldatav filtriümbris
Tarvikute integreeritud hoiukoht
  • Kaotusevastane hoiustamisviis transpordiks.
  • Aja säästmiseks mõeldud disain: tarvikud on kiiresti käepärast
  • Ruumisäästlik disain: ei vaja lisahoiuruumi.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 74
Vaakum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Konteineri maht (l) 30
Nimivõimsus (W) max. 1380
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 7,5
Kaabli materjal Kumm
Helirõhutase (dB(A)) 70
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 12,8
Kaal, sh pakend (kg) 16,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 525 x 370 x 560

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Teras, kroomitud
  • Põlv: elektrijuhtivusega
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Elektritööriistade konnektor

Seadmed

  • Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
  • Antistaatiline süsteem
  • Kaitseklass: I
  • Piduriga rullik
  • Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
  • Tolmuklass: M
  • Konteineri materjal: Plastmass
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te M
Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te M
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
  • Vedelike ja märja mustuse imemiseks
  • Kõikide kivitolmu, puidutolmu, keraamilise tolmu jne. eemaldamiseks.
Lisatarvikud
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