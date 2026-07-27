Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Ap Te M
Omadused ja tulu
M tolmuklassi tolmuimejaFiltreerimise efektiivsus 99,9% Elektriline õhuvoo jälgimine Tagab puhtad ja ohutud töökohad
Poolautomaatne filtripuhastus ApOptimaalne filtripuhastuse tõhusus vaid ühe nupuvajutusega. Võimaldab püsivalt suurt filtri jõudlust ja imivõimsust. Aja säästmiseks loodud disain ja pikem filtri kasutus iga
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutegaSuurenenud kasutaja ohutus Elektrostaatilise laengu hajutuamine Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
- Elektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne
- Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile
- Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt
Märg ja kuivpuhastuse lame volditud filter
- Sertifitseeritud M tolmuklassi jaoks. Tolmu eraldumise aste 99,9%
- PES kiudmaterjal: mädanikukindel, vastupidav
- Ideaalne vedelike, peene tolmu ja jämeda mustuse korral.
Elastse vooliku ja toitejuhtme hoidik
Eemaldatav filtriümbris
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Kaotusevastane hoiustamisviis transpordiks.
- Aja säästmiseks mõeldud disain: tarvikud on kiiresti käepärast
- Ruumisäästlik disain: ei vaja lisahoiuruumi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|30
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|16,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
Seadmed
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline süsteem
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
- Tolmuklass: M
- Konteineri materjal: Plastmass
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
- Vedelike ja märja mustuse imemiseks
- Kõikide kivitolmu, puidutolmu, keraamilise tolmu jne. eemaldamiseks.
Lisatarvikud
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