Vee- ja tolmuimeja NT 80/1 B1 M S
Turvatolmuimeja NT 80/1 B1 MS on võimas ühe mootoriga märg- ja kuivtolmuimeja. Seadmel on olemas kõik elektrijuhtivusega lisatarvikud, mis on vajalikud seadme professionaalseks kasutuseks. Seetõttu sobib see hästi lasketiirudes, politseis ja sõjaväes tekkivate laskemoona jääkide koristamiseks ning kasutamiseks püssirohutu töötlevates ettevõtetes. Imetav mustus tõmmatakse masinasse läbi veevanni (veetaseme kontrollfunktsiooniga), kus see niiskuse tõttu kaotab oma ohtlikud, plahvatavad omadused.
Tolmuimeja NT 80/1 B1 MS (IP-kood 54) on võimas ühe mootoriga märg- ja kuivtolmuimeja, millel on kassettfilter sissevõetava õhu jaoks ning kassett-tüüpi filter ja paberist filtrikott tolmu eelfiltreerimiseks (mõlemad filtrid sobivad M-klassi tolmu imemiseks). Tolmuimejat võib kasutada keskmiselt ohtliku tolmu imemiseks MAK > 0,1 mg/m³. Seadmel on kompaktne ventilaatorikorpus, millel on antistaatiline süsteem, roostevabast terasest konteiner ja erinevad lisatarvikud. Kui märgimemisel saavutatakse konteineri maksimaalne täitetase, peatab mehaaniline ujukisüsteem õhuvoolu, et vältida ülevoolamist. Kui filter või imemisüksus (imemisvoolik, torud või põrandaotsak) ummistuvad või kui õhu vooluhulk langeb alla 20 m/s, süttib seadmel olev märgutuli. Seadme tagaküljel paikneb põrandaotsaku integreeritud hoidik. Kaks suurt ratast seadme tagaosas ja (elektrijuhitavusega) kaks rullikut (ühe piduriga) annavad tolmuimejale NT 80/1 B1 MS suure mobiilsuse.
Omadused ja tulu
Ohutusnimekiri
- Mudelil nT 80/1 B1 M S on automaatne veetaseme kontrollsüsteem ning seda saab kasutada vaid piisava veetaseme korral.
Tsoon 22 + tolmuklass M
- Plahvatusohtlikule tolmule plahvatusklassides, tsoon 22 ja tervisele ohtlikud tolmud, tolmuklass M.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|56
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Konteineri maht (l)
|80
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|32,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|43,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|660 x 520 x 1078
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 1 tk.
- Torude pikkus: 1000 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Põlv: Metall
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 450 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: Paber
- Roostevabast terasest konteiner
- Lükkesang
Seadmed
- Antistaatiline süsteem
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Tolmuklass: M
- Konteineri materjal: Roostevaba teras