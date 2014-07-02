Tolmuimeja NT 80/1 B1 MS (IP-kood 54) on võimas ühe mootoriga märg- ja kuivtolmuimeja, millel on kassettfilter sissevõetava õhu jaoks ning kassett-tüüpi filter ja paberist filtrikott tolmu eelfiltreerimiseks (mõlemad filtrid sobivad M-klassi tolmu imemiseks). Tolmuimejat võib kasutada keskmiselt ohtliku tolmu imemiseks MAK > 0,1 mg/m³. Seadmel on kompaktne ventilaatorikorpus, millel on antistaatiline süsteem, roostevabast terasest konteiner ja erinevad lisatarvikud. Kui märgimemisel saavutatakse konteineri maksimaalne täitetase, peatab mehaaniline ujukisüsteem õhuvoolu, et vältida ülevoolamist. Kui filter või imemisüksus (imemisvoolik, torud või põrandaotsak) ummistuvad või kui õhu vooluhulk langeb alla 20 m/s, süttib seadmel olev märgutuli. Seadme tagaküljel paikneb põrandaotsaku integreeritud hoidik. Kaks suurt ratast seadme tagaosas ja (elektrijuhitavusega) kaks rullikut (ühe piduriga) annavad tolmuimejale NT 80/1 B1 MS suure mobiilsuse.