Veejaotur WPD 200 Adv. S Must
Laua peale paigaldatav veeautomaadi WPD 200 Adv S musta värvi mudel pakub vett kuni 100 inimesele. 6 erineva temperatuuriga vesi (toatemperatuuril, jahutatud, keskmiselt või klassikaliselt gaseeritud vesi, soe ja kuum vesi). Integreeritud veepumbaga.
Kärcher joogiveeautomaat WPD 200 Adv, millel on patenteeritud termiline puhastussüsteem, integreeritud pump ja energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) ning läbipaistev ekraan, üllatab oma kasulike ja mugavate lisafunktsioonidega juba standardvarustuses. Laua peale paigaldatav musta värvi mudel Advanced pakub vett kuni 100 inimesele, kes võivad vaid nupuvajutusega võtta endale just sobivat vett: toatemperatuuril, jahutatud, keskmiselt või klassikaliselt gaseeritud, sooja või kuuma. Tilgaalusele kogunev jääkvesi suunatakse otse kanalisatsiooni, võimalik on juurde hankida ka automaadi põrandal seisev osa ja suunata jääkvesi kanistrisse. Masinat võib kasutada kas Kärcheri Active-Pure või Hy-Protect filtriga.
Omadused ja tulu
Multifunktsionaalne värviline ekraan survetundlike nuppudegaLihtne teenindamine: nt temperatuur, süsihappegaasi intensiivsus, filtrivahetuse vajadus, pildigalerii.
Ekstra kõrge etteande alaKuni 30 cm kõrgune jaotusala. Võimaldab mugavalt täita ka suuri anumaid.
Täiendavad veetüübidGaasiga vesi variantides kergelt ja klassikaliselt gaseeritud ning kuum ja väga kuum vesi.
Portsjoniteks jaotatav etteande kogus
- Etteande kogus on sobitatav joogianuma suurusega: 0,2 l topside/klaaside jaoks, 0,5 kuni 1 l pudelite jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Toiterõhk (bar)
|1,5 - 6
|Veevoolu hulk (l/h)
|120
|Jahutusjõudlus (l/h)
|65
|Joogivee etteande kiirus, kuum (l/h)
|10
|Nimivõimsus (W)
|max. 1900
|Jahutuselement
|R290
|Kuum vesi
|jah
|Külm vesi
|jah
|jahutamata vesi
|jah
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|26,4
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|26,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|29,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Tilkumisalus tasemenäidikuga
Seadmed
- Automaatne termiline desinfitseerimine
- Automaatne loputamine
- Joogivee etteanne puudutuskaitsega
- Veekoguse portsjoniteks jaotamine klaaside, pudelite ja karahvinide jaoks
- Joogianuma positsioneerimise abi
- Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
- Ökorežiim
- Taimeri programm
- versioon: Lauale paigutatav versioon
- elektroonika pakett: Advanced
- hügieeniline puhastus: termiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
- Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht