Veejaotur WPD 200 Adv. S Must

Laua peale paigaldatav veeautomaadi WPD 200 Adv S musta värvi mudel pakub vett kuni 100 inimesele. 6 erineva temperatuuriga vesi (toatemperatuuril, jahutatud, keskmiselt või klassikaliselt gaseeritud vesi, soe ja kuum vesi). Integreeritud veepumbaga.

Kärcher joogiveeautomaat WPD 200 Adv, millel on patenteeritud termiline puhastussüsteem, integreeritud pump ja energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) ning läbipaistev ekraan, üllatab oma kasulike ja mugavate lisafunktsioonidega juba standardvarustuses. Laua peale paigaldatav musta värvi mudel Advanced pakub vett kuni 100 inimesele, kes võivad vaid nupuvajutusega võtta endale just sobivat vett: toatemperatuuril, jahutatud, keskmiselt või klassikaliselt gaseeritud, sooja või kuuma. Tilgaalusele kogunev jääkvesi suunatakse otse kanalisatsiooni, võimalik on juurde hankida ka automaadi põrandal seisev osa ja suunata jääkvesi kanistrisse. Masinat võib kasutada kas Kärcheri Active-Pure või Hy-Protect filtriga.

Omadused ja tulu
Veejaotur WPD 200 Adv. S Must: Multifunktsionaalne värviline ekraan survetundlike nuppudega
Multifunktsionaalne värviline ekraan survetundlike nuppudega
Lihtne teenindamine: nt temperatuur, süsihappegaasi intensiivsus, filtrivahetuse vajadus, pildigalerii.
Veejaotur WPD 200 Adv. S Must: Ekstra kõrge etteande ala
Ekstra kõrge etteande ala
Kuni 30 cm kõrgune jaotusala. Võimaldab mugavalt täita ka suuri anumaid.
Veejaotur WPD 200 Adv. S Must: Täiendavad veetüübid
Täiendavad veetüübid
Gaasiga vesi variantides kergelt ja klassikaliselt gaseeritud ning kuum ja väga kuum vesi.
Portsjoniteks jaotatav etteande kogus
  • Etteande kogus on sobitatav joogianuma suurusega: 0,2 l topside/klaaside jaoks, 0,5 kuni 1 l pudelite jaoks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Toiterõhk (bar) 1,5 - 6
Veevoolu hulk (l/h) 120
Jahutusjõudlus (l/h) 65
Joogivee etteande kiirus, kuum (l/h) 10
Nimivõimsus (W) max. 1900
Jahutuselement R290
Kuum vesi jah
Külm vesi jah
jahutamata vesi jah
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 26,4
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 26,7
Kaal, sh pakend (kg) 29,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Tilkumisalus tasemenäidikuga

Seadmed

  • Automaatne termiline desinfitseerimine
  • Automaatne loputamine
  • Joogivee etteanne puudutuskaitsega
  • Veekoguse portsjoniteks jaotamine klaaside, pudelite ja karahvinide jaoks
  • Joogianuma positsioneerimise abi
  • Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
  • Ökorežiim
  • Taimeri programm
  • versioon: Lauale paigutatav versioon
  • elektroonika pakett: Advanced
  • hügieeniline puhastus: termiline
Veejaotur WPD 200 Adv. S Must
Veejaotur WPD 200 Adv. S Must
Veejaotur WPD 200 Adv. S Must
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
  • Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht
Lisatarvikud
Puhastusvahendid