Kärcher joogiveeautomaat WPD 200 Adv, millel on patenteeritud termiline puhastussüsteem, integreeritud pump ja energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) ning läbipaistev ekraan, üllatab oma kasulike ja mugavate lisafunktsioonidega juba standardvarustuses. Laua peale paigaldatav musta värvi mudel Advanced pakub vett kuni 100 inimesele, kes võivad vaid nupuvajutusega võtta endale just sobivat vett: toatemperatuuril, jahutatud, keskmiselt või klassikaliselt gaseeritud, sooja või kuuma. Tilgaalusele kogunev jääkvesi suunatakse otse kanalisatsiooni, võimalik on juurde hankida ka automaadi põrandal seisev osa ja suunata jääkvesi kanistrisse. Masinat võib kasutada kas Kärcheri Active-Pure või Hy-Protect filtriga.