Tekstiilienpuhdistusaine koostuu yli 99 % luonnollisista ainesosista ja varmistaa syväpuhdistuksen kuituihin asti kaikilla tekstiilipinnoilla, kuten matoilla, verhoilulla, auton istuimilla, kengillä, patjoilla ja verhoilla. Mikromuoveja, silikoneja, nanomateriaaleja, väriaineita tai fosfaatteja ei käytetä, joten se sopii erityisen hyvin perheille, allergikoille ja kotitalouksille, joissa on lemmikkieläimiä. Innovatiivinen kaksivaiheinen puhdistusjärjestelmä irrottaa lian kuiduista ennen kuin se imetään tekstiilipesurilla. Jäljelle jäänyt lika kapseloidaan sitten pieniin kiteisiin, jotka poistetaan kuivausajan jälkeen seuraavassa imuvaiheessa. Tämä takaa erityisen perusteellisen puhdistustuloksen. Puhdistusaine sopii erinomaisesti Kärcher-tekstiilipesureihin ja painehuuhtelukoneisiin. Myös pinttynyt lika kuten rasva, ruokaroiskeet, juomatahrat ja ihovoiteet tai hien jäämät, poistetaan vaivattomasti. Sitä voidaan käyttää myös tahranpoistoaineena levittämällä se kankaalle ja taputtelemalla tahraa. Lisäksi se antaa tekstiileille luonnollisen raikkaan tuoksun.