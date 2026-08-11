Tekstiilipesujauhe CarpetPro Cleaner RM 760 OA, 0.8kg
RM 760 on tekstiilipesurille ja ammattilaisten painehuuhtelulaitteelle tarkoitettu pesuaine pulverimuodossa. Puhdistaa tekstiilit tekokkaasti ja sopii myös villakuiduille.
Tekstiilipesureille ja painehuuhtelukoneille suunniteltu, syväpuhdistava pesuaine. Jauheen koostumus mahdollistaa tarkan annostelun sekä välittömän liukenemisen pesuveteen. Aine on kehitetty erityisesti Kärcher Puzzi -tekstiilipesureille sekä Kärcher-matonpesukoneille. Nopean vaikutusajan ansiosta RM 760 AO irrottaa tehokkaasti tekstiilipinnoilla olevaa rasvaa, mineraaleja ja muita epäpuhtauksia. iCapsol-teknologian ansiosta likapartikkelit kapseloituvat pesuaineen sisään ja irtoavat hyvin. Tehokas pesuaine mahdollistaa sen, että puhdistusprosessissa voidaan käyttää aina optimaalinen määrä vettä, jolloin myös pinnan kuivuminen on nopeampaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (kg)
|0,8
|Pakkausyksikkö (kpl)
|4
|pH
|9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
Tuote
- Tehokas syväpuhdistusaine painehuuhtelukoneeseen puhdistamaan verhoilun ja tekstiilipäällysteet
- Irrottaa öljy, rasva ja mineraalitahrat
- iCapsol tekniikka: huuhtelua ei tarvita, joten pinnat ovat pian taas kuivia
- Hellävarainen puhdistus
- Tehokas puhdistus kaikissa lämpötiloissa
- Poistaa tehokkaasti myös voimakkaasti tuoksuvaa likaa, kuten hikeä, virtsaa ja nikotiinia.
- Lyhyempi kuivumisaika
- Hygieenistä lattian puhdistusta
- Ei sisällä valkaisuaineita
- Miellyttävä, raikas tuoksu
- WoolSafe-sertitioitu
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
- P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
- P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
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Käyttökohteet
- Auton sisäpesu
- Tekstiilipinnat