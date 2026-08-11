Tekstiilipesureille ja painehuuhtelukoneille suunniteltu, syväpuhdistava pesuaine. Jauheen koostumus mahdollistaa tarkan annostelun sekä välittömän liukenemisen pesuveteen. Aine on kehitetty erityisesti Kärcher Puzzi -tekstiilipesureille sekä Kärcher-matonpesukoneille. Nopean vaikutusajan ansiosta RM 760 AO irrottaa tehokkaasti tekstiilipinnoilla olevaa rasvaa, mineraaleja ja muita epäpuhtauksia. iCapsol-teknologian ansiosta likapartikkelit kapseloituvat pesuaineen sisään ja irtoavat hyvin. Tehokas pesuaine mahdollistaa sen, että puhdistusprosessissa voidaan käyttää aina optimaalinen määrä vettä, jolloin myös pinnan kuivuminen on nopeampaa.