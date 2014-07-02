Laakasuodatin, paperi
Märkä-kuivaimurin paperinen laakasuodatin pölyluokka M.
Valmistettu selluloosapohjaisesta materiaalista. Soveltuu käytettäväksi malleissa: NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Ominaisuudet ja edut
Valmistettu selluloosakuitumateriaalista
- Auttaa pienentämään laitteen käyttökustannuksia.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Suodatusluokka
|L / M
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|140 x 57 x 240
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Käyttökohteet
- Kuivan pölyn ja karkean lian imurointiin (vihreä värikoodaus)
- Sertifioitu pölyluokkiin M ja L