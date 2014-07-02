Laakasuodatin, paperi

Märkä-kuivaimurin paperinen laakasuodatin pölyluokka M.

Valmistettu selluloosapohjaisesta materiaalista. Soveltuu käytettäväksi malleissa: NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Ominaisuudet ja edut
Valmistettu selluloosakuitumateriaalista
  • Auttaa pienentämään laitteen käyttökustannuksia.
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Suodatusluokka L / M
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 140 x 57 x 240
Videot
Käyttökohteet
  • Kuivan pölyn ja karkean lian imurointiin (vihreä värikoodaus)
  • Sertifioitu pölyluokkiin M ja L