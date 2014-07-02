MP 145 Multi Power Jet -suihkuputki
Suihkuputkessa valittavissa 5 eri suihkutyyppiä: Pesuaineen levitys, viuhkasuihku, pyörivä pistesuihku, pistesuihku ja leveä matalapaineviuhkasuihku. Sopii K 3-K 5 -sarjojen painepesureihin.
Multi Power Jet -suihkuputkessa on valittavissa 5 eri suihkutyyppiä: pesuaineen levitys, viuhkasuihku, pyörivä pistesuihku, pistesuihku ja leveä matalapaineinen viuhkasuihku. Sopiva suihku voidaan valita yksinkertaisesti suihkuputkesta kiertämällä. Multi Power Jet on yhteensopiva Kärcher K 3 - K 5 - sarjojen painepesureille. Monipuolinen varuste kodin ja pihapiirin moniin eri puhdistuskohteisiin.
Ominaisuudet ja edut
5 suihkutyyppiä
- 5 in 1: Viisi eri suihkua valittavissa suihkuputkesta.
- Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Käteen sopiva
- Parempi käsiteltävyys.
Portaaton säätö
- Paine voidaan säätää kohteen mukaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|447 x 57 x 57
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Aidat
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.