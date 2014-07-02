MP 145 Multi Power Jet -suihkuputki

Suihkuputkessa valittavissa 5 eri suihkutyyppiä: Pesuaineen levitys, viuhkasuihku, pyörivä pistesuihku, pistesuihku ja leveä matalapaineviuhkasuihku. Sopii K 3-K 5 -sarjojen painepesureihin.

Multi Power Jet -suihkuputkessa on valittavissa 5 eri suihkutyyppiä: pesuaineen levitys, viuhkasuihku, pyörivä pistesuihku, pistesuihku ja leveä matalapaineinen viuhkasuihku. Sopiva suihku voidaan valita yksinkertaisesti suihkuputkesta kiertämällä. Multi Power Jet on yhteensopiva Kärcher K 3 - K 5 - sarjojen painepesureille. Monipuolinen varuste kodin ja pihapiirin moniin eri puhdistuskohteisiin.

Ominaisuudet ja edut
5 suihkutyyppiä
  • 5 in 1: Viisi eri suihkua valittavissa suihkuputkesta.
  • Ei suihkuputken vaihtotarvetta.
Käteen sopiva
  • Parempi käsiteltävyys.
Portaaton säätö
  • Paine voidaan säätää kohteen mukaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 447 x 57 x 57
Videot
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Aidat
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.