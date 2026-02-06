Yksinkertainen ja kätevä: Patruunasuodattimen avulla voit imuroida ilman ylimääräisiä suodattimen vaihtoja. Suodatin on helppo kiinnittää ja irrottaa kiertämällä sitä. Ylimääräisiä lukituselementtejä ei tarvita. Lisäksi suodatin varmistaa erinomaisen pölynpidätyksen. Sopii Kärcher märkä- ja kuivaimureille WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 ja MV 3sekä Kärcher SE 4, SE 4001 ja SE 4002 -tekstiilipesureille.