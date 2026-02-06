Patruunasuodatin WD/SE

Suodatin mahdollistaa imuroinnin ilman ylimääräistä suodattimen vaihtoa. Sopii valikoituihin Kärcher märkä-kuivaimureihin sekä tekstiilipesureihin.

Yksinkertainen ja kätevä: Patruunasuodattimen avulla voit imuroida ilman ylimääräisiä suodattimen vaihtoja. Suodatin on helppo kiinnittää ja irrottaa kiertämällä sitä. Ylimääräisiä lukituselementtejä ei tarvita. Lisäksi suodatin varmistaa erinomaisen pölynpidätyksen. Sopii Kärcher märkä- ja kuivaimureille WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 ja MV 3sekä Kärcher SE 4, SE 4001 ja SE 4002 -tekstiilipesureille.

Ominaisuudet ja edut
Patruunasuodatin
  • Ei tarvetta suodattimen vaihdolle märän ja kuivan imuroinnin välillä
Sopii malleihin WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Väri ruskea
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 122 x 122 x 115
Käyttökohteet
  • Hienojakoinen lika
  • Karkeiden roskien imurointi
  • Nesteet