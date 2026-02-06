Rakosuulake
Käytännöllinen rakosuulake tekstiilipesuriin mahdollistaa pesun myös vaikeapääsyisissä ja ahtaissa paikoissa pehmustetuissa huonekaluissa tai autossa.
Kätevä rakosuulake on käytännöllinen lisävaruste tekstiilien pesuun vaikeapääsyisissä ja kapeissa paikoissa, ja se sopii kaikkiin Kärcherin SE 4-, SE 5- ja SE 6 -sarjojen tekstiilipesureihin. Pehmustetuissa huonekaluissa ja autossa parhaat puhdistustulokset saavutetaan vieläkin mukavammin ja vaivattomasti. Kapea suutin ruiskuttaa puhdistusliuosta syvälle kuituihin korkealla paineella ja imee sen takaisin irrotetun lian mukana. Lika ja hajut poistetaan tehokkaasti.
Ominaisuudet ja edut
Soveltuu kaikille Kärcherin tekstiilipesureille laitesarjoista SE 4, SE 5 ja SE 6
TekstiilipesutoimintoJoustava käyttö myös vaikeapääsyisillä alueilla.
Kärcherin tunnettu painehuuhteluteknologia.Optimaaliset puhdistustulokset.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|241 x 44 x 65
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Kulmat, kolot ja raot jne.