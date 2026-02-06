Kätevä rakosuulake on käytännöllinen lisävaruste tekstiilien pesuun vaikeapääsyisissä ja kapeissa paikoissa, ja se sopii kaikkiin Kärcherin SE 4-, SE 5- ja SE 6 -sarjojen tekstiilipesureihin. Pehmustetuissa huonekaluissa ja autossa parhaat puhdistustulokset saavutetaan vieläkin mukavammin ja vaivattomasti. Kapea suutin ruiskuttaa puhdistusliuosta syvälle kuituihin korkealla paineella ja imee sen takaisin irrotetun lian mukana. Lika ja hajut poistetaan tehokkaasti.