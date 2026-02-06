Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 ja 6

Nopea ja roiskeeton puhdistus kangaskengille. Yhdistä tekstiilipesuriin ja käy töihin - pian kengät ovat kuin uudet ja jäännöskosteus on vähäinen.

Innovatiivinen Kärcher Shoe!cleaner puhdistaa erityyppiset urheilujalkineet ja vapaa-ajan kengät nopeasti, perusteellisesti ja ilman veden valumista. Näin juoksukengät, saappaat tai tennarit on helppo puhdistaa kotona ilman, että sisätiloissa tulee sotkua. Vaihdettavan harjaosan ansiosta kenkien sekä pohja että päällinen voidaan puhdistaa nopeasti ja perusteellisesti. Pehmeät harjakset mahdollistavat tehokkaan ja hellävaraisen puhdistuksen myös herkemmille materiaaleille. Puhdistuksen aikana tapahtuvan automaattisen veden imuroinnin ansiosta kengät kuivuvat hetkessä. Shoe!Cleaner tekee vaikutuksen myös puhdistustoiminnolla, joka estää näitä lisävarusteita keräämästä likaa itseensä puhdistustöiden aikana. Shoe!Cleaner on ihanteellinen lisävaruste täydentämään SE 3 Compact-, SE 4-, SE 5- ja SE 6 -tekstiilipesureita kenkienpuhdistustehtäviin.

Ominaisuudet ja edut
Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 ja 6: Innovatiivinen Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiin
Vaihdettava harjasosa pohjille ja tekstiilipinnoille Roiskeeton puhdistus laitteen imutoiminnon ansiosta. Vähäinen jäännöskosteus
Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 ja 6: Vaivaton käsitellä
Itsepuhdistustoiminto pitää lisätarvikkeet puhtaana koko käytön ajan eikä niitä tarvitse erikseen pestä jälkikäteen. Intuitiivinen käyttö.
Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5 ja 6: Pehmeät harjakset
Lika irtoaa perusteellisesti ja hellävaraisesti. Ei jätä jälkiä herkempiinkään materiaaleihin.
Sopii Kärcher SE 3 Compact, SE 4, SE 5 ja SE 6 -tekstiilipesureihin.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 124 x 65 x 44
Videot
Käyttökohteet
  • Vaellus- ja ulkoilukengät