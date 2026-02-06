Innovatiivinen Kärcher Shoe!cleaner puhdistaa erityyppiset urheilujalkineet ja vapaa-ajan kengät nopeasti, perusteellisesti ja ilman veden valumista. Näin juoksukengät, saappaat tai tennarit on helppo puhdistaa kotona ilman, että sisätiloissa tulee sotkua. Vaihdettavan harjaosan ansiosta kenkien sekä pohja että päällinen voidaan puhdistaa nopeasti ja perusteellisesti. Pehmeät harjakset mahdollistavat tehokkaan ja hellävaraisen puhdistuksen myös herkemmille materiaaleille. Puhdistuksen aikana tapahtuvan automaattisen veden imuroinnin ansiosta kengät kuivuvat hetkessä. Shoe!Cleaner tekee vaikutuksen myös puhdistustoiminnolla, joka estää näitä lisävarusteita keräämästä likaa itseensä puhdistustöiden aikana. Shoe!Cleaner on ihanteellinen lisävaruste täydentämään SE 3 Compact-, SE 4-, SE 5- ja SE 6 -tekstiilipesureita kenkienpuhdistustehtäviin.