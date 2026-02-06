Tukikahva

Ergonominen tukikahva on ihanteellinen lisä suurten tekstiilipintojen mukavaan puhdistamiseen Kärcherin tekstiilipesurilla.

Ergonominen tukikahva tekee suurten tekstiilipintojen puhdistamisesta Kärcherin tekstiilipesurilla erityisen mukavaa. Lattiasuutinta voidaan siten ohjata erittäin helposti ja tarkasti samanaikaisesti. Lisäkahva mahdollistaa mukavan kahden käden käytön sekä vasen- että oikeakätisille. Sopii kaikkiin Kärcherin SE 4-, SE 5- ja SE 6 -sarjojen tekstiilipesureihin.

Ominaisuudet ja edut
Soveltuu kaikille Kärcherin tekstiilipesureille laitesarjoista SE 4, SE 5 ja SE 6
Ergonominen kahva vasen- ja oikeakätisille
Kätevä käyttö molemminpuolisen toiminnan ansiosta.
Korkeussäädettävä kahva
Kahvan asentoa voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän pituuden mukaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Varusteiden halkaisija (mm) 35
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 121 x 66 x 127