Tukikahva
Ergonominen tukikahva on ihanteellinen lisä suurten tekstiilipintojen mukavaan puhdistamiseen Kärcherin tekstiilipesurilla.
Ergonominen tukikahva tekee suurten tekstiilipintojen puhdistamisesta Kärcherin tekstiilipesurilla erityisen mukavaa. Lattiasuutinta voidaan siten ohjata erittäin helposti ja tarkasti samanaikaisesti. Lisäkahva mahdollistaa mukavan kahden käden käytön sekä vasen- että oikeakätisille. Sopii kaikkiin Kärcherin SE 4-, SE 5- ja SE 6 -sarjojen tekstiilipesureihin.
Ominaisuudet ja edut
Soveltuu kaikille Kärcherin tekstiilipesureille laitesarjoista SE 4, SE 5 ja SE 6
Ergonominen kahva vasen- ja oikeakätisilleKätevä käyttö molemminpuolisen toiminnan ansiosta.
Korkeussäädettävä kahvaKahvan asentoa voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän pituuden mukaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|121 x 66 x 127