Ergonominen tukikahva tekee suurten tekstiilipintojen puhdistamisesta Kärcherin tekstiilipesurilla erityisen mukavaa. Lattiasuutinta voidaan siten ohjata erittäin helposti ja tarkasti samanaikaisesti. Lisäkahva mahdollistaa mukavan kahden käden käytön sekä vasen- että oikeakätisille. Sopii kaikkiin Kärcherin SE 4-, SE 5- ja SE 6 -sarjojen tekstiilipesureihin.