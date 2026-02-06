Kalustesuuttimen ergonominen muotoilu mahdollistaa helpon ja mukavan käsittelyn. Suutin sopii täydellisesti pehmustettujen huonekalujen, mattojen, auton istuinten ja monien muiden tekstiilipintojen kuitujen syväpuhdistukseen. Kompaktin suihkunpoistosuuttimen työleveys on 88 millimetriä. Sen läpinäkyvä rakenne on erittäin käytännöllinen puhdistusprosessin tarkistamiseen työn aikana. Suutinta voidaan käyttää lisävarusteena kaikkien Kärcherin SE 4-, SE 5- ja SE 6 -sarjojen tekstiilipesureiden kanssa.