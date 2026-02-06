Verhoilusuutin
Tekstiilipesurin verhoilusuuttimella mm. verhoiltujen huonekalujen, auton istuimien, turvaistuimien sekä patjojen puhdistaminen onnistuu käden käänteessä.
Kalustesuuttimen ergonominen muotoilu mahdollistaa helpon ja mukavan käsittelyn. Suutin sopii täydellisesti pehmustettujen huonekalujen, mattojen, auton istuinten ja monien muiden tekstiilipintojen kuitujen syväpuhdistukseen. Kompaktin suihkunpoistosuuttimen työleveys on 88 millimetriä. Sen läpinäkyvä rakenne on erittäin käytännöllinen puhdistusprosessin tarkistamiseen työn aikana. Suutinta voidaan käyttää lisävarusteena kaikkien Kärcherin SE 4-, SE 5- ja SE 6 -sarjojen tekstiilipesureiden kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Soveltuu kaikille Kärcherin tekstiilipesureille laitesarjoista SE 4, SE 5 ja SE 6
TekstiilipesutoimintoPehmustettujen huonekalujen, mattojen, auton istuinten ja monien muiden tekstiilipintojen perusteelliseen, kuitujen syväpuhdistukseen.
Läpinäkyvä suojakansiMahdollistaa puhdistusprosessin jatkuvan hallinnan työn aikana.
Kärcherin tunnettu painehuuhteluteknologia.
- Optimaalisiin siivoustuloksiin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Työskentelyleveys (mm)
|88
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|88 x 74 x 141
Käyttökohteet
- Verhoillut huonekalut
- Auton penkit
- Puutarha/terassi/pihakalusteet