Beáramló levegő szűrő

Porszívózás közben kiszűri még a legfinomabb részecskéket is a levegőből: A beáramló levegő szűrő a VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax készülékekkel kompatibilis.

Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartam
  • Egyszerű tisztítás a szűrőtisztító eszközzel.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín szürke
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 130 x 50 x 50
Alkalmazási területek
  • Száraz szennyeződés