Beáramló levegő szűrő
Porszívózás közben kiszűri még a legfinomabb részecskéket is a levegőből: A beáramló levegő szűrő a VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax készülékekkel kompatibilis.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartam
- Egyszerű tisztítás a szűrőtisztító eszközzel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|szürke
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|130 x 50 x 50
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés