A mini turbókefe gyorsan forgó hengerkeféje segítségével könnyedén eltávolítja a szöszöket és a háziállatok szőrét a kárpitozott bútorokról és számos más felületről. Kompakt méretének köszönhetően ideális a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő tisztításhoz. Használat után a hengerkefe könnyen eltávolítható a fúvókáról és megtisztítható. A mini turbókefe ideális kiegészítő a VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax porszívókhoz.