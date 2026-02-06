Mini turbó kefe
Extra szívóerő a maximális tisztítási teljesítményért: a mini turbókefe optimális szennyeződésfelvételt biztosít, és még a háziállatok szőrét is hatékonyan eltávolítja. Akkumulátoros porszívókhoz tartozékként kapható.
A mini turbókefe gyorsan forgó hengerkeféje segítségével könnyedén eltávolítja a szöszöket és a háziállatok szőrét a kárpitozott bútorokról és számos más felületről. Kompakt méretének köszönhetően ideális a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő tisztításhoz. Használat után a hengerkefe könnyen eltávolítható a fúvókáról és megtisztítható. A mini turbókefe ideális kiegészítő a VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax porszívókhoz.
Jellemzők és előnyök
Az állati szőr alapos és megbízható eltávolításához
- A gyorsan forgó kefe növeli a tisztítási teljesítményt.
- A háziállatok szőre, a szösz és sok más szennyeződés hatékonyan eltávolítható.
- Ideális kárpitozott bútorokhoz és szűk helyeken történő tisztításhoz.
Levehető kefe
- A kefe könnyen eltávolítható a tisztításhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|146 x 143 x 86
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kárpit
- Matracok