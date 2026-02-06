A puha és gyengéd sörtéknek köszönhetően a puha kefe tartósan, koszmaradványok nélkül tisztítja meg az adott felületeket. Kifejezetten a VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily és a VC 7 Cordless yourMax készülékekhez lett kifejlesztve. A kefe széles fejével és szögletes, keskeny és ovális sörtéivel nyújt lenyűgöző eredményeket, ezért tökéletes a makulátlan tisztaság eléréséhez, illetve a nagy, illetve kisméretű kényes felületek hatékony portalanításához is.