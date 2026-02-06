Puha kefe

Gyengéden és óvatosan tisztítja meg a kényes felületeket: A puha kefe ideális kiegészítője a VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily és VC 7 Cordless yourMax készülékeknek.

A puha és gyengéd sörtéknek köszönhetően a puha kefe tartósan, koszmaradványok nélkül tisztítja meg az adott felületeket. Kifejezetten a VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily és a VC 7 Cordless yourMax készülékekhez lett kifejlesztve. A kefe széles fejével és szögletes, keskeny és ovális sörtéivel nyújt lenyűgöző eredményeket, ezért tökéletes a makulátlan tisztaság eléréséhez, illetve a nagy, illetve kisméretű kényes felületek hatékony portalanításához is.

Jellemzők és előnyök
Puha sörték
  • Nem hagy nyomot a kényes felületek tisztításakor.
Szögletes sörték
  • Optimális helykihasználás a nagyobb felületek egyszerű tisztításakor.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 410 x 45 x 55
Alkalmazási területek
  • Bútor