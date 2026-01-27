Aukšto slėgio plovykla K 3

K3 aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka retkarčiais ir įprastam purvui pašalinti pvz. nuo dviračių, tvorų, motociklų ir kt.

Kärcher K3 – pasakykite sudie su nešvarumams. Aukšto slėgio plovimo įrenginys su Quick Connect pistoletu, 6 m ilgio aukšto slėgio žarna, tinkama naudoti namuose, pvz. dviračių, tvorų ir motociklų plovimui. Vandens slėgį galima reguliuoti pagal valomą paviršių tiesiog sukant Vario Power purškimo antgalį (VPS). Purvo valytuvas su besisukančia pieštuko srove pašalina net įsisenėjusius nešvarumus. K3 siurblys apsaugotas vandens filtru – tai užtikrina ilgą tarnavimo laiką.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 3: Greito pajungimo jungtis
Greito pajungimo jungtis
Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Aukšto slėgio plovykla K 3: Valymo sprendimas su talpa
Valymo sprendimas su talpa
Praktiška valymo priemonės talpa supaprastina valymo priemonių naudojimą.
Aukšto slėgio plovykla K 3: Tvarkingai ant laikiklio suvyniotas elektros laidas
Tvarkingai ant laikiklio suvyniotas elektros laidas
Laikikliai leidžia patogiai saugoti elektros laidą ant įrenginio.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens slėgis (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Vandens srautas (l/h) max. 380
Našumas (m²/h) 25
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (kW) 1,6
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 5
Svoris (su pakuote) (kg) 7
Matmenys (I x P x A) (mm) 275 x 279 x 803

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 6 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Talpa
  • Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
  • Dviračiai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Motociklai ir motoroleriai
