Aukšto slėgio plovykla K 5 Smart Control Flex eco!Booster
Dar daugiau našumo: „K 5 Smart Control Flex eco!Booster“ aukšto slėgio plovimo įrenginys su „PremiumFlex“ žarna, „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoletu ir „eco!Booster Kit“ rinkiniu, skirtu ypač purviniems lengvai pažeidžiamiems paviršiams valyti.
Dėl integruoto „Bluetooth“ ryšio „K 5 Smart Control Flex eco!Booster“ aukšto slėgio plovimo įrenginį galima prijungti prie „Kärcher Home & Garden“ programėlės. Programėlėje yra daug naudingų funkcijų, tokių kaip mobilusis konsultantas, kuris pateiks naudingų patarimų ir supažindins su gudrybėmis, įrenginių surinkimo ir priežiūros instrukcijos bei „Kärcher“ aptarnavimo portalas. Taip pat įrenginyje numatytas padidintos galios režimas, į komplektą įeina „G 180 Q Smart Control“ purškimo pistoletas su LCD ekranu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalis. Slėgis nustatomas ant pačio purškimo pistoleto arba programėlėje, padedant mobiliajam konsultantui. LCD ekrane galima patikrinti, koks slėgio lygis yra nustatytas. Kiti įrenginio komponentai: „Plug 'n' Clean“ ploviklių keitimo sistema, „PremiumFlex“ aukšto slėgio žarna ir aliumininė teleskopinė rankena, o taip pat įrenginio stovėjimo padėtis yra tokia, kad būtų lengva pasiekti priedus. Komplekte yra „eco!Booster Kit“ rinkinys, kurį sudaro „eco!Booster“ purškimo antgalis ir 1 l universalaus valiklio efektyviam valymui. „eco!Booster“ idealiai tinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams valyti, o dėl 50 proc. didesnio valymo našumo, palygintisu plokščios srovės antgaliu, jį naudodami sutaupysite vandens, energijos ir laiko.
Savybės ir privalumai
„Smart Control“ purškimo pistoletas su padidintos galios režimu ir „3-in-1 Multi Jet“ purškimo antgalisPurškimo pistoletas su LCD ekranu ir mygtukais slėgiui reguliuoti arba valymo priemonei dozuoti. Numatytas padidintos galios režimas, padedantis pašalinti net įsisenėjusius nešvarumus. Rotacinis 3-in-1 Multi Jet antgalis turi tris skirtingus režimus, kuriuos lengva pakeisti pasukant antgalį Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
„PremiumFlex“ aukšto slėgio žarnaLanksti žarna užtikrina maksimalų lankstumą ir maksimalią judėjimo laisvę Suvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų.
Su „eco!Booster“: 50 % didesnis valymo efektyvumas, palyginti su plokščios srovės antgaliu, 50 % didesnis vandens ir energijos vartojimo efektyvumas*Kruopštus, greitas ir tvaresnis valymas. Padeda taupyti vandenį ir energiją
Home & Garden mobili programėlė
- Kärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu.
- Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų.
- Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Plug 'n' Clean – Kärcher ploviklių keitimo sistema
- Dėl Plug 'n' Clean sistemos, viena valymo priemonė gali būti greitai ir patogiai pakeičiama kita vienu judesiu.
Išskirtinis efektyvumas.
- Vandeniu aušinamas variklis stebina itin ilgu tarnavimo laiku ir didele galia.
Pastebimas triukšmo lygio sumažėjimas
- Malonus garso lygis naudojant**
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vandens srautas (l/h)
|max. 500
|Našumas (m²/h)
|40
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|2,1
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|13,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|17,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|405 x 306 x 584
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 180 Q Smart Control pistoletas
- 3-in-1 Multi Jet purškimo antgalis
- eco!Booster
- Aukšto slėgio žarna: 10 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruotas saugojimo tinklas
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Plug 'n' Clean sistema
- Teleskopinė rankena
- Vandeniu aušinamas variklis
- Integruotas vandens filtras
- Vandens siurbimas
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- valdymas naudojant programėlę
- Išmaniosios programėlės funkcijos
Priedai
Valymo priemonės
K 5 Smart Control Flex eco!Booster atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.