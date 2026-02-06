Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
Ribotoji laida KWD 3 S V-17/4/20 Jubiliejinisis leidimas su specialiais priedais, skirtais įmonės 90-mečiui paminėti. Jis pasižymi galingu siurbimu ir energijos efektyvumu.
KWD 3 S V-17/4/20 Jubiliejinisis leidimas, skirtas įmonės 90-mečiui paminėti, pasižymi ribotu spalvų pasirinkimu ir specialiais priedais.. Šis juodos spalvos drėgno ir sauso valymo siurblys išsiskiria patraukliu dizainu ir komplektuojamas su automobilio antgaliu bei keturiais neaustinės medžiagos maišeliais. Su 1000 W galia siurblys pasižymi galingu siurbimu ir dideliu energijos efektyvumu. Kompaktiškas dizainas, 17 litrų talpos nerūdijančio plieno konteineriu, 4 metrų ilgio laidas ir 2 metrų ilgio siurbimo žarna užtikrina didelį naudojimo lankstumą. Pūstuvo funkcija palengvina sunkiai prieinamų vietų valymą. Po valymo žarną, įrankius ir smulkias dalis galima pakabinti ant įrenginio galvutės, o laidą susukti ant laido kabliuko. Vamzdžius ir grindų antgalius taip pat galima pritvirtinti prie buferio. Ergonomiška, nuimama rankena leidžia priedus prijungti tiesiai prie siurbimo žarnos. Išradingas „Pull & Push“ fiksavimo mechanizmas užtikrina paprastą indo atidarymą ir uždarymą.
Savybės ir privalumai
Gofruotas filtrasŠlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo. Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant
Elektros laido ir priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpusoSiurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus. Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Automobilinis antgalis, skirtas transporto priemonių salonams valyti
- Patogus automobilinis antgalis, kuriuo patikimai pašalinsite nešvarumus nuo tekstilinių paviršių automobilyje.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Daiktų saugojimo vieta
- Patogi priedų ir mažų dalių laikymui skirta vieta
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Siurbimo galia (W)
|230
|Vakuumas (mbar)
|max. 230
|Oro srautas (l/s)
|max. 45
|Talpos dydis (l)
|17
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Juoda Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Juoda
|Elektros laidas (m)
|4
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|353 x 328 x 493
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Automobilio antgalis
- Gofruotas filtras: Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 4 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Techninė patalpa
- Rūsys
- Skysčiai
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition atsarginės dalys
