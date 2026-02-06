Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 1 Classic
Kompaktiškas „WD 1 Classic“ daro įspūdį savo 12 l plastikiniu konteineriu, pūstuvo funkcija, 3 m kabeliu, neaustinės medžiagos filtro maišeliu ir keturiais ratukais, kurie dar labiau padidina šio galingo ir efektyvaus įrenginio patogumą.
„WD 1 Classic“ juodu viršumi išsiskiria iš kitų įrenginių savo kompaktiška konstrukcija, siurbimo galia ir energijos vartojimo efektyvumu – įrenginys naudoja vos 850 W energijos. Dėl to siurblys garantuoja geriausius valymo rezultatus valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus. Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys tiekiamas su tvirtu 12 l plastikiniu konteineriu, 3 m kabeliu, 1,8 m siurbimo žarna su tiesia rankena, užspaudžiamu grindų antgaliu, putų filtru ir neaustinės medžiagos filtro maišeliu. Taip pat dulkių siurblys turi praktišką pūstuvo funkciją, kurią patogu naudoti sunkiai išsiurbiamose ar prieinamose vietose. Įrankius ir smulkias dalis, pvz., varžtus ir vinis, galima saugiai laikyti ant įrenginio viršaus esančioje laikymo vietoje. Taip pat įrenginys nustebins vietos taupymo galimybėmis, „Pull & Push“ fiksavimo sistema ir ergonomiškos formos nešiojimo rankena, kuri palengvina įrenginio perkėlimą iš vienos vietos į kitą.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas dizainasLankstus ir universalus panaudojimas. Sandėliavimas taupant erdvę
Praktiška oro pūtimo funkcija.Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima. Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Neaustinės medžiagos filtro maišasTrisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga Ilgai trunkančiai siurbimo galiai ir didelio kiekio dulkių sulaikymui
Daiktų saugojimo vieta
- Saugiam įrankių ir smulkių daiktų, pavyzdžiui, varžtų ar vinių, laikymui.
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Ergonomiška transportavimo rankena
- Užtikrina lengvą ir patogų prietaiso transportavimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|850
|Vakuumas (mbar)
|max. 220
|Oro srautas (l/s)
|max. 42
|Talpos dydis (l)
|12
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Juoda
|Elektros laidas (m)
|3
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|349 x 328 x 378
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.8 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Su tiesia rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
- Poroloninis filtras: 1 Piece(s)
Įranga
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Rūsys
- Skysčiai
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
WD 1 Classic atsarginės dalys
