Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 2 Plus S V-15/4/18
15 l nerūdijančio plieno konteineris, 4 m kabelis, 1,8 m siurbimo žarna ir pūstuvo funkcija – tai itin galingas ir efektyvus WD 2 Plus S V-15/4/18 drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurblys.
WD 2 Plus V-15/4/18 stebina savo kompaktišku dizainu ir yra itin galingas bei taupantis energiją – sunaudoja tik 1000 W. Įrenginys pasiekia geriausius rezultatus valant sausą, drėgną, smulkų ir stambų purvą. Drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurblys turi tvirtą 15 litrų nerūdijančio plieno konteinerį, 4 metrų laidą, taip pat 1,8 metro ilgio siurbimo žarną su tiesia rankena, Clips grindų antgalį, putų filtrą ir flico filtro maišelį. Dulkių siurblys taip pat turi praktišką pūstuvo funkciją, kurią galima naudoti vietose, kur sunku išsiurbti. Įrenginio viršuje numatyta laikymo vieta naudojama saugiam smulkių įrankių ir priedų, pvz., varžtų ir vinių, laikymui. Vamzdžius ir grindų antgalius patogu laikyti ant buferio tam numatytoje vietoje. Be to, įrenginys gali pasigirti Pull & Push užrakto sistema ir ergonomiškos formos nešiojimo rankena patogiam transportavimui.
Savybės ir privalumai
Praktiškas priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Kompaktiškas įrenginio laikymas
Praktiška oro pūtimo funkcija.Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima. Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Neaustinės medžiagos filtro maišasTrisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga Ilgai trunkančiai siurbimo galiai ir didelio kiekio dulkių sulaikymui
Daiktų saugojimo vieta
- Saugiai laikyti įrankį ir mažas dalis, tokias kaip varžtai ar vinys.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Ergonomiška transportavimo rankena
- Užtikrina lengvą ir patogų prietaiso transportavimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Siurbimo galia (W)
|220
|Vakuumas (mbar)
|max. 220
|Oro srautas (l/s)
|max. 43
|Talpos dydis (l)
|15
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|4
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|353 x 328 x 431
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.8 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Su tiesia rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
- Poroloninis filtras: 1 Piece(s)
Įranga
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Rūsys
- Skysčiai
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
