Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
Puiki siurbimo galia drėgnam ir sausam valymui namuose: WD 2 Plus V-12/6/18/C Home išsiskiria 12 l plastikiniu konteineriu, 6 m laidu, 1,8 m siurbimo žarna ir specialiais priedais.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 2 Plus V-12/6/18/C Home puikiai tinka valymo darbams namuose, nes sunaudoja nedaug energijos – tik 1000 W. Dėl specialių priedų ir filtrų sistemos jis idealiai tinka sausų nešvarumų, taip pat vandens ir stiklo šukių siurbimui. Dulkių siurblys pasižymi tvirtu 12 l plastikiniu konteineriu, 6 m ilgio laidu ir 1,8 m ilgio siurbimo žarna. Kitos funkcijos: keičiamas grindų antgalis, skirtas giluminiam kilimų ir kietų grindų valymui, apmušalų antgalis, skirtas švelniam minkštų baldų valymui, 3 flisiniai filtrų maišeliai ir daiktų laikymo vieta ant mašinos korpuso, praktiška oro pūtimo funkcija, sukamasis jungiklis, naudojamas mašinos įjungimui ir išjungimui, „Pull & Push“ užrakinimo sistema, skirta paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui, taip pat ergonomiškos formos transportavimo rankena. Nenaudojamus vamzdžius ir grindų antgalius taip pat galima greitai ir patogiai laikyti ant įrenginio.
Savybės ir privalumai
Specialūs priedai skirtingų grindų paviršių ir minkštų baldų valymuiOptimalūs valymo rezulatai. Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Speciali filtro sistemaSauso purvo, vandens ir stiklo šukių siurbimui. Įvairioms užduotims namuose Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant
Praktiškas priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Kompaktiškas įrenginio laikymas
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Daiktų saugojimo vieta
- Saugiai laikyti įrankį ir mažas dalis, tokias kaip varžtai ar vinys.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Siurbimo galia (W)
|220
|Vakuumas (mbar)
|max. 220
|Oro srautas (l/s)
|max. 43
|Talpos dydis (l)
|12
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|6
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|349 x 328 x 378
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.8 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Su tiesia rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Sauso valymo antgalis: Gali būti keičiamas režimas kiliminei dangai ir kietoms grindims
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 3 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Kietosios grindų dangos
- Apmušalai
- Minkšti baldai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Skysčiai
