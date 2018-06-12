Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
Su oro pūtimo funkcija ir viengubu kasetiniu filtru: WD 2 Plus V-12/6/18/C turi 12 l plastikinį konteinerį, 6 m laidą ir 1,8 m siurbimo žarną.
WD 2 Plus V-12/6/18/C išsiskiria kompaktiška konstrukcija ir yra labai galingas bei energiją taupantis įrenginys, kurio suvartojamos energijos kiekis yra tik 1000 W. Įrenginys užtikrina geriausius sauso, drėgno, smulkaus ir stambaus purvo valymo rezultatus. Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys turi tvirtą ir smūgiams atsparų 12 l plastikinį konteinerį, 6 m ilgio laidą, taip pat 1,8 m ilgio siurbimo žarną su tiesia rankena, tvirtinamą grindų antgalį ir flisinį filtravimo maišelį. Viengubas kasetinis filtras leidžia siurbti sausus ir drėgnus nešvarumus nekeičiant filtro, jį galima uždėti ant filtro maišelio sukant pagal laikrodžio rodyklę. Dulkių siurblys taip pat turi praktišką oro pūtimo funkciją, kurią galima naudoti vietose, kur siurbimas yra sudėtingas. Įrankius ir smulkias detales galima saugiai laikyti ant įrenginio korpuso esančioje dėtuvėje. Nenaudojamus vamzdžius ir grindų antgalius taip pat galima greitai ir patogiai laikyti ant įrenginio. Be to, mašina pasižymi paprasta ir vietą taupančia dėtuve, „Pull & Push“ užrakinimo sistema ir ergonomiškos formos rankena patogiam transportavimui.
Savybės ir privalumai
Gofruotas filtrasŠlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo. Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant
Praktiškas priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Kompaktiškas įrenginio laikymas
Praktiška oro pūtimo funkcija.Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima. Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgai trunkančiai siurbimo galiai ir didelio kiekio dulkių sulaikymui
Daiktų saugojimo vieta
- Saugiai laikyti įrankį ir mažas dalis, tokias kaip varžtai ar vinys.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Patogus rankenos laikymas ant įrenginio viršaus darbo pertraukų metu
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Ergonomiška transportavimo rankena
- Užtikrina lengvą ir patogų prietaiso transportavimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Siurbimo galia (W)
|220
|Vakuumas (mbar)
|max. 220
|Oro srautas (l/s)
|max. 43
|Talpos dydis (l)
|12
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|6
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|349 x 328 x 378
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.8 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: Su tiesia rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Rūsys
- Skysčiai
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY) atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.