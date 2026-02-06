Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3
Galia, efektyvumas ir puikus kainos ir kokybės santykis: WD 3 V-17/4/20 daro įspūdį 17 l plastikiniu konteineriu, 4 m kabeliu, 2 m siurbimo žarna ir vienos dalies kasetiniu filtru.
WD 3 V-17/4/20 yra galingas ir taupus įrenginys, naudojantis vos 1000 W energijos. Įrenginys, siurbimo žarna ir užspaudžiamas grindų antgalis yra optimaliai suderinti puikiems valymo rezultatams pasiekti valant sausus ir šlapius, smulkius ir stambius nešvarumus. Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys stebina savo kompaktišku dizainu ir tvirtu 17 l plastikiniu konteineriu, 4 m kabeliu, 2 m siurbimo žarna ir neaustinės medžiagos filtro maišeliu. Dėl vienos dalies kasetinio filtro galima išsiurbti tiek šlapius, tiek sausus nešvarumus nekeičiant filtro. Pūstuvo funkcija naudinga valant sunkiai pasiekiamas vietas. Žarna tvarkingai pakabinama ant įrenginio viršaus, taip sutaupant vietos. Kabelį galima laikyti ant kabelio kablio, vamzdžius ir grindų antgalius – prie buferio. Fiksavimo sistema „Pull & Push“ leidžia paprastai atidaryti ir uždaryti konteinerį. Dulkių siurblio rankeną galima nuimti, o priedus prijungti tiesiai prie siurbimo žarnos. Dar vienas išmanusis sprendimas: įrankius ar mažas detales galima laikyti ant įrenginio viršaus. Ergonomiškos formos nešiojimo rankena leidžia patogiai transportuoti įrenginį.
Savybės ir privalumai
Gofruotas filtrasŠlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo. Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant
Elektros laido ir priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpusoSiurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus. Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Daiktų saugojimo vieta
- Skirtas saugiam įrankio ar smulkių dalių, pvz., varžtų ar vinių, laikymui.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgai trunkančiai siurbimo galiai ir didelio kiekio dulkių sulaikymui
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Ergonomiška transportavimo rankena
- Užtikrina lengvą ir patogų prietaiso transportavimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Siurbimo galia (W)
|230
|Vakuumas (mbar)
|max. 230
|Oro srautas (l/s)
|max. 45
|Talpos dydis (l)
|17
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|4
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|349 x 328 x 492
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Techninė patalpa
- Rūsys
- Skysčiai
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
WD 3 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.