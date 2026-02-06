Akumuliatorinis drėgno sauso valymo siurblys WD 3 Battery
Dulkių siurbimas be apribojimų: akumuliatorinis WD 3 Battery drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, priklausantis 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai, su priedais įprastam grindų valymui ir rankiniam naudojimui. Baterija galima įsigyti atskirai.
WD 3 Battery yra toks pat funkcionalus kaip ir drėgno ir sauso valymo siurblys su laidu, tačiau jo nereikia jungti prie elektros tinklo. Priklausomai nuo akumuliatoriaus, baterijos veikimo laikas yra nuo 15 iki 30 minučių (baterija į įrenginio kainą neįtraukta). Lankstus, belaidis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys taip pat turi tvirtą ir smūgiams atsparų 17 litrų plastiko konteinerį, taip pat filtrą, skirtą tiek sausiems, tiek drėgniems nešvarumams filtruoti. Srautą optimizuojanti siurbimo žarna ir grindų antgalis, padeda užtikrinti optimalų purvo surinkimą ir garantuoja idealią švarą. Kita praktiška detalė yra nuimama rankena, leidžianti tiesiog prijungti priedus prie žarnos. Praktiška stovėjimo padėtis leidžia patogiai pastatyti siurbimo vamzdį pertraukėlių metu. WD 3 Compact Battery dėka papildomų funkcijų, tokių kaip oro pūtimas, traukimo ir stūmimo fiksavimo sistema, ergonomiška rankena, valymą paverčia malonumu. Įrenginys priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai, todėl kitų, tai pačiai platformai priklausančių įrenginių baterija gali būti naudojama ir WD 3 Battery.
Savybės ir privalumai
36 V Karcher „Battery Power“ keičiamas akumuliatoriusGalima dirbti be elektros tiekimo ir tuo pačiu judėti maksimaliai laisvai. Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Tinka visiems įrenginiams iš 36 V „Battery Power“ akumuliatorinių įrenginių platformos.
Specialus oro valymo filtrasSausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Praktiška oro pūtimo funkcija.Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima. Lengvas purvo pašalinimas iš įvairių vietų, pavyzdžiui griovių.
grindų antgalis ir siurbimo žarna
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Praktiškas priedų saugojimas
- Kompaktiškas, saugi ir patogi siurbimo žarnos, maitinimo kabelio ir priedų saugojimo sistema.
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Ergonomiška transportavimo rankena
- Transportuoti įrenginį lengva ir patogu
Dideli transportavimo ratukai
- Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|300
|Siurbimo galia (W)
|80
|Vakuumas (mbar)
|max. 110
|Oro srautas (l/s)
|max. 40
|Talpos dydis (l)
|17
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah) / approx. 140 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 15 (2,5 Ah) / approx. 30 (5,0 Ah)
|Garso lygis (dB(A))
|67
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|388 x 340 x 503
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pūtimo funkcija
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Pašiūrė
- Transporto priemonės salonui
- Skysčiai
- Techninė patalpa
- Garažas
- Rūsys
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
Valymo priemonės
WD 3 Battery atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.