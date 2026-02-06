Akumuliatorinis drėgno sauso valymo siurblys WD 3 Battery Premium
Premium akumuliatorinio, drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio WD 3 Battery versija. Su 17 litrų nerūdijančio plieno talpa šiukšlėms. Akumuliatorius parduodamas atskirai.
WD 3 Battery Premium akumuliatorinis, drėgno ir sauso valymo , dulkių siurblys jums siūlo daugiau nei tik judėjimo laisvę siurbimo metu. Jus nustebins itin stabilus nerūdijančio plieno 17 litrų talpos šiukšlių konteineris. Integruotas filtras leidžia siurbti tiek drėgną, tiek sausą purvą be poreikio jo pakeisti. Dėl nuimamos rankenos priedai gali būti tvirtinami tiesiogiai prie siurbimo žarnos. Veikimo laikas nuo 15 iki 30 minučių, priklausomai nuo keičiamo ličio jonų akumuliatoriaus 36V/2,5Ah arba 36V/5,0Ah (akumuliatorius neįeina į įrenginio sudėtį). Patogi stovėjimo padėtis ir siurbimo žarnos laikymas tuo metu, kai darote pertrauką tarp darbų. Kiti privalumai: išpūtimo funkcija, Push&Pull fiksavimo sistema, ergonomiška rankena ir itin praktiška priedų saugykla. Įrenginys priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai, todėl ta pati baterija gali būti naudojama kitiems, tai pačiai platformai priklausantiems įrenginiams
Savybės ir privalumai
36 V Karcher „Battery Power“ keičiamas akumuliatoriusGalima dirbti be elektros tiekimo ir tuo pačiu judėti maksimaliai laisvai. Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Tinka visiems įrenginiams iš 36 V „Battery Power“ akumuliatorinių įrenginių platformos.
Specialus oro valymo filtrasSausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Praktiška oro pūtimo funkcija.Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima. Lengvas purvo pašalinimas iš įvairių vietų, pavyzdžiui griovių.
grindų antgalis ir siurbimo žarna
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Praktiškas priedų saugojimas
- Kompaktiškas, saugi ir patogi siurbimo žarnos, maitinimo kabelio ir priedų saugojimo sistema.
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Ergonomiška transportavimo rankena
- Transportuoti įrenginį lengva ir patogu
Dideli transportavimo ratukai
- Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|300
|Siurbimo galia (W)
|80
|Vakuumas (mbar)
|max. 110
|Oro srautas (l/s)
|max. 40
|Talpos dydis (l)
|17
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah) / approx. 140 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 15 (2,5 Ah) / approx. 30 (5,0 Ah)
|Garso lygis (dB(A))
|67
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|388 x 340 x 525
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pūtimo funkcija
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Pašiūrė
- Transporto priemonės salonui
- Skysčiai
- Techninė patalpa
- Garažas
- Rūsys
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
