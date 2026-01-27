Akumuliatorinis drėgno sauso valymo siurblys WD 3 Battery Set
Akumuliatorinis WD 3 Batery su baterija pasiruošęs dirbti akimirksniu. Belaidis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, priklausantis 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai, įvairiapusiam grindų ir kitų paviršių valymui.
Akumuliatorinis WD 3 Battery rinkinys leidžia jums dirbti be elektros šaltinio, tačiau naudojant pilną drėgno ir sauso valymo dulkių siurblio funkcionalumą. Į komplektą įeinančios baterijos veikimo laikas yra 15 minučių. Dėka Realaus Laiko Technologijos, baterijos LCD ekranas rodo jos būklę bet kuriuo metu. Šis galingas įrenginys turi tvirtą ir smūgiams atsparų 17 litrų plastikinį konteinerį. Kasetinis filtras leidžia patogiai valyti šlapią ir sausą purvą. Optimizuota siurbimo žarna ir grindų antgalis užtikrina optimalų purvo surinkimą ir puikią švarą. Priedai gali būti tvirtinami tiesiogiai prie siurbimo žarnos dėl lengvai nuimamos rankenos. Praktiška stovėjimo padėtis leidžia patogiai pastatyti siurbimo vamzdį ir grindų antgalį kai darote pertrauką. Kiti privalumai: išpūtimo funkcija, Push&Pull fiksavimo sistema, ergonomiška rankena ir itin praktiška priedų saugykla. Įrenginys priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai, todėl ta pati baterija gali būti naudojama kitiems, tai pačiai platformai priklausantiems įrenginiams - neribotam judėjimui dirbant.
Savybės ir privalumai
36 V Karcher „Battery Power“ keičiamas akumuliatoriusGalima dirbti be elektros tiekimo ir tuo pačiu judėti maksimaliai laisvai. Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Tinka visiems įrenginiams iš 36 V „Battery Power“ akumuliatorinių įrenginių platformos.
Specialus oro valymo filtrasSausam ir drėgnam valymui nekeičiant filtro.
Praktiška oro pūtimo funkcija.Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima. Lengvas purvo pašalinimas iš įvairių vietų, pavyzdžiui griovių.
grindų antgalis ir siurbimo žarna
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Praktiška parkavimo padėtis
- Greitas ir paprastas siurbimo vamzdžio ir grindų antgalio saugojimas nedidelių pertraukų metu.
Praktiškas priedų saugojimas
- Kompaktiškas, saugi ir patogi siurbimo žarnos, maitinimo kabelio ir priedų saugojimo sistema.
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Ergonomiška transportavimo rankena
- Transportuoti įrenginį lengva ir patogu
Dideli transportavimo ratukai
- Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|300
|Siurbimo galia (W)
|80
|Vakuumas (mbar)
|max. 110
|Oro srautas (l/s)
|max. 40
|Talpos dydis (l)
|17
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Talpa (Ah)
|2,5
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah) / approx. 140 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 15 (2,5 Ah)
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|315
|Įkrovimo srovė (A)
|0,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Garso lygis (dB(A))
|67
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|388 x 340 x 503
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 36 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 36 V Battery Power akumuliatorių standartinis įkroviklis (1 vnt.)
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Interaktyvusis ekranas: integruotas į akumuliatorių
- Pūtimo funkcija
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Pašiūrė
- Transporto priemonės salonui
- Skysčiai
- Techninė patalpa
- Garažas
- Rūsys
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
Valymo priemonės
WD 3 Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.