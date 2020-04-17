Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3 P S V-17/4/20
WD 3 P S V-17/4/20 su 17 l nerūdijančio plieno konteineriu atliekoms, elektros įrankių elektros lizdu, 4 m ilgio kabeliu ir 2 m ilgio siurbimo žarna garantuoja galią ir efektyvumą laisvalaikio dirbtuvėse.
WD 3 PS V-17/4/20 yra galingas ir taupus, sunaudoja tik 1000 W energijos. Įrenginys, siurbimo žarna ir Clips grindų antgalis yra puikiai suderinti tarpusavyje – kad būtų pasiekti geriausi valymo rezultatai valant sauso, drėgno, smulkaus ar stambaus tipo nešvarumus. Drėgno ir sauso valymo tipo dulkių siurblys stebina savo kompaktišku dizainu ir tvirta 17 l nerūdijančio plieno konteineriu, 4 m ilgio kabeliu, 2 m ilgio siurbimo žarna ir flico filtro maišeliu. Vienos dalies kasetinio filtro dėka, galima siurbti ir drėgnus, ir sausus nešvarumus nekeičiant filtro. Per integruotą maitinimo lizdą su automatiniu įjungimo/išjungimo jungikliu galima prijungti elektrinius įrankius, tokius kaip pjūklai ar šlifuokliai, o susidarančius nešvarumus galima siurbti jų susidarymo vietoje. Pūstuvo funkcija naudinga valant sunkiai prieinamas vietas. Žarna saugoma pakabinus ant įrenginio viršaus, taip taupant vietą. Kabelį galima laikyti ant kabliuko, vamzdžių ir grindų antgalius prie buferio. Užrakto sistema Pull & Push leidžia paprastai atidaryti ir uždaryti konteinerį. Galima nuimti dulkių siurblio rankeną, o priedus prijungti tiesiai prie siurbimo žarnos.
Savybės ir privalumai
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Gofruotas filtrasŠlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo. Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant
Elektros laido ir priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Daiktų saugojimo vieta
- Skirtas saugiam įrankio ar smulkių dalių, pvz., varžtų ar vinių, laikymui.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgai trunkančiai siurbimo galiai ir didelio kiekio dulkių sulaikymui
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|230
|Vakuumas (mbar)
|max. 230
|Oro srautas (l/s)
|max. 45
|Talpos dydis (l)
|17
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|4
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|353 x 328 x 493
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Gofruotas filtras: Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Terasos
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Rūsys
- Skysčiai
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
WD 3 P S V-17/4/20 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.