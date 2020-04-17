Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3 P S V-17/4/20 Workshop (YSY)
WD 3 P V-17/4/20 Workshop pasižymi 17 l nerūdijančio plieno konteineriu, 4 m laidu, 2 m žarna, elektros lizdu su automatiniu įjungimo/išjungimo jungikliu ir specialiais priedais skirtais dirbtuvėm.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3 P V-17/4/20 Workshop yra itin galingas, taupo energiją ir yra kompaktiškas – sunaudoja tik 1000 W energijos. Specialus laisvalaikio dirbtuvėms skirtas siurblys komplekte su 2 m siurbimo žarna, 4 m kabeliu, 2 plastikiniais vamzdeliais, Clips grindų antgaliu, plyšio antgaliu, plona žarna skirta prijungti prie įrankių, įrankio adapteriu ir siurbimo šepečiu su minkštais šereliais. Itin praktiškas: Integruotas maitinimo lizdas leidžia tiesiogiai prijungti elektrinius įrankius prie dulkių siurblio. Dulkių siurblys įjungiamas arba išjungiamas naudojant prijungtą elektrinį įrankį. Įrenginyje integruota tvirta 17 l nerūdijančio plieno talpa, skirtas greitai ir kruopščiai valyti grindis. Nešvarumai bus pašalinti akimirksniu. Jautresnius paviršius lengva siurbti siurbimo šepečiu. Dėl nuimamos rankenos antgalius galima prijungti tiesiai prie siurbimo žarnos, todėl darbas tampa dar patogesnis. Kai siurbimas neįmanomas, jums pagelbėti gali pūtimo funkcija.
Savybės ir privalumai
Ypatingi priedai darbo stalo valymuiGreitas ir gilus darbo stalo siurbimas, naudojant siurbimo šepetėlį su švelniais šereliais Švelnus paviršiams, todėl puikiai tinka jautrioms vietoms
Elektros rozetė su automatiniu įjungimu / išjungimu, darbui su elektros įrankiaisDulkės, atsiradusios gręžimo, pjovimo ar šlifavimo metu, pašalinamos iš karto Dulkių siurblys yra automatiškai įjungiamas ar išjungiamas atitinkamai įjungus ar išjungus elektrinį įrankį.
Gofruotas filtrasŠlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo. Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima saugoti taupant vietą - ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Daiktų saugojimo vieta
- Patogi priedų ir mažų dalių laikymui skirta vieta
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Itin paprastas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus
- Švelnus jautrių paviršių ar sudėtingų objektų valymas.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Nuimama rankena
- Skirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos
- Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Įmontuoto kištukinio lizdo galia (W)
|min. 100 - max. 2100
|Siurbimo galia (W)
|230
|Vakuumas (mbar)
|max. 230
|Oro srautas (l/s)
|max. 45
|Talpos dydis (l)
|17
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|4
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|353 x 328 x 493
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 m
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Lanksti siurbimo žarna: 1 m, 35 mm
- Adapteris elektros įrankiams prijungti
- Siurbimo šepetėlis švelniais šereliais
- Gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Elektros rozetė su automatiniu įjungimo / išjungimo jungikliu
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Terasos
- Rūsys
- Skysčiai
Priedai
