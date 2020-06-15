Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3 S V-15/6/20 Home
Puikiai tinka valyti namuose: WD 3 S V-15/6/20 Home su 15 l plastikiniu konteineriu, 6 m laidu, 2 m siurbimo žarna, specialia filtrų sistema ir specialiais priedais.
Drėgno ir sauso tipo dulkių siurbliys WD 3 S V-15/6/20 Home yra tobulas pasirinkimas namams dėl mažo, tik 1000 W suvartojamos energijos kiekio. Su specialiais priedais ir filtravimo sistema, idealiai tinka sauso tipo nešvarumams siurbti, vandens ir stiklo šukių pašalinimui po dūžių. Dulkių siurblys stebina savo tvirtu 15 l nerūdijančio plieno konteineriu, 6 metrų kabeliu ir 2 metrų siurbimo žarna su nuimama rankena patogiam siurbimui uždarose erdvėse. Kitos funkcijos: perjungiamas grindų antgalis, skirtas giliam kilimų ir kietų grindų valymui, apmušalų antgalis švelniam minkštų baldų valymui, 3 vnt. flico filtrų maišelių, siurbimo žarnos laikymo vieta ir laikymo vieta ant įrenginio viršaus, praktiška pūtimo funkcija, rotacinis jungiklis įrenginio įjungimui ir išjungimui, Pull & Push fiksavimo sistema paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui, ir ergonomiškos formos nešiojimo rankena. Vamzdžius ir grindų antgalius patogu laikyti specialioje tam skirtoje vietoje prie buferio.
Savybės ir privalumai
Specialūs priedai skirtingų grindų paviršių ir minkštų baldų valymuiOptimalūs valymo rezulatai. Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Speciali filtro sistemaSauso purvo, vandens ir stiklo šukių siurbimui. Įvairioms užduotims namuose Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant
Elektros laido ir priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Daiktų saugojimo vieta
- Saugiai laikyti įrankį ir mažas dalis, tokias kaip varžtai ar vinys.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Siurbimo galia (W)
|230
|Vakuumas (mbar)
|max. 230
|Oro srautas (l/s)
|max. 45
|Talpos dydis (l)
|15
|Talpos medžiaga
|Nerūdijantis plienas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Nerūdijantis plienas Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|6
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|353 x 328 x 458
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Sauso valymo antgalis: Gali būti keičiamas režimas kiliminei dangai ir kietoms grindims
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis
- Gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 3 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Videos
Pritaikymo sritys
- Kilimai
- Kietosios grindų dangos
- Apmušalai
- Minkšti baldai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Skysčiai
Priedai
WD 3 S V-15/6/20 Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.