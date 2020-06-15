Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3 V-15/6/20
WD 3 V-15/6/20 – universalus sprendimas. 15 litrų talpos plastikinis rezervuaras, vientisas kasetės filtras, 6 metrų ilgio kabelis ir 2 metrų siurbimo žarna užtikrina efektyvų ir patogų valymą.
WD 3 V-15/6/20 yra galingas ir energiją taupantis sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys. Jis įspūdingas dėl savo kompaktiško dizaino, tvirto 15 litrų talpos plastikinio rezervuaro, 6 metrų ilgio laido, 2 metrų ilgio siurbimo žarnos ir neaustinės medžiagos maišelio. Dėl vientiso kasetės filtro galima siurbti tiek drėgnus, tiek sausus nešvarumus be filtro keitimo. Pūstuvo funkcija yra naudinga valant sunkiai prieinamas vietas. Žarna laikoma pakabinta ant mašinos galvutės, taip taupant vietą. Laidas gali būti laikomas ant laido kabliuko, vamzdžių ir grindų antgalių prie buferio. „Pull & Push“ fiksavimo sistema leidžia lengvai atidaryti ir uždaryti rezervuarą. Siurblio rankena gali būti nuimta, o priedą galima prijungti tiesiai prie siurbimo žarnos. Nešimo rankena yra ergonomiška.
Savybės ir privalumai
Gofruotas filtrasŠlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo. Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant
Elektros laido ir priedų saugojimasVietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpusoSiurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus. Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Daiktų saugojimo vieta
- Skirtas saugiam įrankio ar smulkių dalių, pvz., varžtų ar vinių, laikymui.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgai trunkančiai siurbimo galiai ir didelio kiekio dulkių sulaikymui
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Ergonomiška transportavimo rankena
- Užtikrina lengvą ir patogų prietaiso transportavimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Siurbimo galia (W)
|230
|Vakuumas (mbar)
|max. 230
|Oro srautas (l/s)
|max. 45
|Talpos dydis (l)
|15
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|6
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|349 x 328 x 457
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Gofruotas filtras: Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Transporto priemonės salonui
- Garažas
- Techninė patalpa
- Rūsys
- Skysčiai
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
WD 3 V-15/6/20 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.