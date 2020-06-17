Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3 V-17/6/20 Car
Itin galingas dulkių siurblys skirtas automobiliams: WD 3 V-17/6/20 Car skirtas automobilio salono valymui su 17 l plastikiniu konteineriu, 6 m kabeliu, 2 m siurbimo žarna ir specialiais antgaliais.
Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 3 V-17/6/20 Car yra itin galingas, taupantis energiją ir yra kompaktiškas – sunaudoja tik 1000 W energijos. Įrenginys stebina automobiliniu antgaliu, ypač ilgu plyšio antgaliu ir siurbimo šepečiu su minkštais ir kietais šereliais. Nesvarbu, ar tai būtų jautrūs paviršiai, tokie kaip prietaisų skydelis, labai užterštos vietos, pvz., kojų erdvė, dideli plotai, pavyzdžiui, bagažinėje, ar siauri tarpai tarp sėdynių: specialių šepečių ir purkštukų dėka kiekvieną transporto priemonės vietą galima kruopščiai išvalyti be vargo. Dėl nuimamos rankenos šepečius ir purkštukus galima prijungti tiesiai prie siurbimo žarnos, todėl darbas siaurose erdvėse yra paprastas. Integruotas tvirtas ir smūgiams atsparus 17 l plastikinis konteineris, 6 m laidas ir 2 m siurbimo žarna su nuimama rankena, Clips grindų antgalis, plyšių antgalis, kasetinis filtras ir flico filtro maišelis. Vienos dalies kasetinis filtras leidžia išsiurbti sausus ir šlapius nešvarumus, praktiška pūstuvo funkcija, Pull & Push fiksavimo sistema paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui bei ergonomiškos formos nešiojimo rankena.
Savybės ir privalumai
Specialūs priedai automobilio vidaus valymuiNorint pasiekti geriausių valymo rezultatų valant jautrius, didelio ploto paviršius ir siaurus plyšius Optimaliam smulkaus ir prikibusio purvo valymui
Nuimama rankenaSkirtingi antgaliai gali būti tvirtinami tiesiai prie žarnos Patogiam siurbimui net ir labai ankštose vietose.
Gofruotas filtrasŠlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo. Paprastas filtro montavimas ir išėmimas tiesiog jį pasukant
Elektros laido ir priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Elektros laidą galima saugiai laikyti naudojant integruotus laikiklius
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima laikyti taupant vietą, pakabinus ją ant prietaiso viršaus.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Daiktų saugojimo vieta
- Saugiai laikyti įrankį ir mažas dalis, tokias kaip varžtai ar vinys.
Praktiška oro pūtimo funkcija.
- Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima.
- Lengvas purvo pašalinimas, pvz. nuo žvyruoto paviršiaus.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1000
|Siurbimo galia (W)
|230
|Vakuumas (mbar)
|max. 230
|Oro srautas (l/s)
|max. 45
|Talpos dydis (l)
|17
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Elektros laidas (m)
|6
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|74
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|349 x 328 x 492
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Ilgas plyšių antgalis (350 mm)
- Automobilio antgalis
- Siurbimo šepetėlis švelniais šereliais
- Siurbimo šepetėlis kietais šereliais
- Gofruotas filtras: Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Pasukamas jungiklis (on/off)
- Pūtimo funkcija
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Vieta mažų detalių saugojimui
- Nulenkiama rankena
- Kablys elektros laidui
- Parkavimo padėtis
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Automobilio bagažinė
- Automobilių sėdynės
- Galinės sėdynės
- Kojų kilimėliai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Automobilio prietaisų skydelis
- Centrinio valdymo skydelis
- Terasos
- Rūsys
- Skysčiai
Priedai
