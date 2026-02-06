Akumuliatorinis drėgno sauso valymo siurblys WD 4-18 Dual Battery Set
Du 18 V akumuliatoriai, tiekiantys galią į 36 V variklį: tai „WD 4-18 Dual Battery Set“ akumuliatorinis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys su 20 l plastikine talpykla, 2,2 m siurbimo žarna, pūstuvo funkcija ir plokščiu gofruotu filtru.
Siurbimas be jokių apribojimų: šis siurblys maitinamas dviem 18 V akumuliatoriais ir galingu 36 V varikliu. „WD 4-18 Dual Battery Set“ akumuliatorinis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys yra 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatorių platformos dalis ir užtikrina galingą siurbimą bei įspūdingą judėjimo laisvę siurbiant. Įrenginio komplekte yra 2,2 m siurbimo žarna ir grindų antgalis su spaustukų jungtimi. Juo itin greitai pašalinsite tiek šlapius ir smulkius, tiek stambius nešvarumus. Taip pat dulkių siurblio komplekte yra smūgiams atspari 20 l plastikinė talpykla, flisinis filtravimo maišelis ir plokščias gofruotas filtras, kurio nereikia keisti, todėl galima siurbti drėgnuoju ir sausuoju būdu be pertraukos. Dėl patentuotos išėmimo technologijos filtrą galima išimti ir išvalyti vos per kelias sekundes, be jokio sąlyčio su nešvarumais. O jei tam tikros vietos išsiurbti neįmanoma, tikrai bus naudinga pūstuvo funkcija. Siurbimo žarną galima laikyti taupant vietą – tiesiog saugiai uždėkite ją ant viršutinės įrenginio korpuso dalies. Vamzdžius ir grindų antgalį taip pat galima greitai ir patogiai įdėti į numatytas vietas įrenginio gale. Kiti naudingi siurblio elementai – ergonomiška nešiojimo rankena ir „Pull & Push“ fiksavimo sistema, leidžianti lengvai atidaryti ir uždaryti talpyklą. Komplekte yra du 18 V „Kärcher Battery Power“ akumuliatoriai ir akumuliatorių kroviklis.
Savybės ir privalumai
18 V + 18 V = 36 V galiaGalingas 36 V variklis, maitinamas dviem 18 V ličio jonų akumuliatoriais. Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Akumuliatorinis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys, kurio siurbimo galia yra didžiausia „Kärcher Home & Garden“ gaminių asortimente.
Patentuota filtro keitimo technologija.Greitas ir paprastas filtro keitimas - be jokio kontakto su purvu Šlapiam ir sausam valymui be papildomo filtro keitimo.
Praktiška oro pūtimo funkcija.Oro pūtimo funkcija ten, kur siurbimo funkcija negalima. Lengvas purvo pašalinimas
Praktiškas priedų saugojimas
- Vietą taupanti, saugi ir lengvai prieinama zona priedų laikymui
- Kompaktiškas įrenginio laikymas
Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Siurbimo žarną galima saugoti taupant vietą - ją galima pakabinti ant prietaiso korpuso.
- Intuityvūs tvirtinimo mechanizmai kairiarankiams ir dešiniarankiams.
Neaustinės medžiagos filtro maišas
- Trisluoksnė, itin atspari plyšimui neaustinė medžiaga
- Ilgalaikei siurbimo galiai ir efektyviam dulkių sulaikymui.
Rankenos saugojimas ant prietaiso viršaus
- Greitam rankenėlės fiksavimui ant įrenginio viršaus darbo pertraukėlių metu.
Įrenginys, siurbiamoji žarna ir grindų antgalis yra optimaliai suderinti
- Puikiems rezultatams valant sausus ar drėgnus, smulkius ar stambius nešvarumus bei purvą.
- Maksimaliam patogumui ir lankstumui valymo metu
Push & Pull fiksavimo sistema
- Greitam ir paprastam konteinerio atidarymui ir uždarymui
Ergonomiška transportavimo rankena
- Užtikrina lengvą ir patogų prietaiso transportavimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Variklio įtampa (V)
|36
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Vardinė imamoji galia (W)
|380
|Siurbimo galia (W)
|100
|Vakuumas (mbar)
|max. 150
|Oro srautas (l/s)
|max. 32
|Talpos dydis (l)
|20
|Talpos medžiaga
|Plastikas
|Spalvos sudėtinė dalis
|Prietaiso viršus Geltona Konteineris Geltona Prietaiso bamperis Geltona
|Standartiniai priedai ID (mm)
|35
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|2
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|approx. 28 (5,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|143
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|385 x 411 x 526
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (2 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (2 vnt.)
- Siurbimo žarnos ilgis: 2.2 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Siurbimo žarnos medžiaga: Plastikas
- Nuimama rankena
- Prailginimo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdžių ilgis: 0.5 m
- Prailginimo vamzdžių skersmuo: 35 mm
- Siurbimo vamzdžių plotis: Plastikas
- Drėgno ir sauso valymo grindų antgalis: spaustukas
- Plyšių antgalis
- Plokščias gofruotas filtras: 1 Piece(s), Celiuliozė
- Neaustinės medžiagos filtro maišas: 1 Piece(s), 3-jų sluoksnių
Įranga
- Interaktyvusis ekranas: integruotas į akumuliatorių
- Pūtimo funkcija
- Parkavimo padėtis
- Rankenos tvirtinimas ant įrenginio korpuso pertraukų metu
- Siurbimo žarnos saugojimas ant įrenginio korpuso
- Priedų laikymas ant viršutinės zonos
- Priedų saugojimas ant įrenginio
- Bamperis
- Ratai be stabdžių: 4 Piece(s)
Pritaikymo sritys
- Techninė patalpa
- Terasos
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Pašiūrė
- Transporto priemonės salonui
- Skysčiai
- Garažas
- Rūsys
- Įėjimo zona
- Meistro dirbtuvėlė
Priedai
