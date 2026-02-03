Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH 2
Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH 2 – tai puikus pasirinkimas, jei ieškote patogaus ir efektyvaus prietaiso kasdienėms valymo užduotims atlikti. Jis yra galingas, bet kartu ir lengvas bei kompaktiškas. Jis tinka bet kokioje aplinkoje, ar tai būtų virtuvė, svetainė, miegamasis, ar automobilis.
Didelis našumas: Akumuliatorinis, rankinis dulkių siurblys CVH 2 lengvai, pašalins nešvarumus: trupinius, dulkes ir plaukus nuo baldų, grindų ir automobilių salonuose. Dėl kompaktiškos, lengvos konstrukcijos šį dulkių siurblį paprasta valdyti ir laikyti. Ypač švarų šalinamą orą užtikrina dviejų pakopų plaunamų filtrų sistema, pagaminta iš smulkaus plieno tinklelio.
Savybės ir privalumai
Lengvas ir kompaktiškasLengvai atlikite smulkias kasdienes valymo užduotis.
Paruoštas naudotiDėl kompaktiško dizaino ir priedų asortimento, patogu valyti net sunkiai prieinamose vietose.
Dviejų pakopų filtravimo sistemaIdealus smulkaus plieno tinklelio derinys šiurkščiam purvui ir plaukams, taip pat HEPA filtras (EN 1822:1998).
Labai efektyvus valymas
- Optimali siurbimo galia visų tipų smulkesnėms valymo užduotims atlikti.
Plaunamas filtras ir dulkių konteineris
- Lengvai išplaunamas po tekančiu vandeniu ir gali būti naudojamas pakartotinai.
Praktiški priedai
- Tinkamas jautriems sunkiai pasiekiamoms vietoms ir paviršiams valyti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Konteineris (l)
|0,15
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Nominali galia / Amperai (W)
|70
|Veikimo laikas minimaliu režimu (min)
|10
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|7,2
|Įtampa (V)
|7,2
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|2
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (h)
|4
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|330 x 76 x 76
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5 V / 2 A USB kabelis + adapteris (po 1 vnt.)
- 2-in-1 plyšių antgalis
- HEPA filtras: HEPA filtras (EN 1822:1998)
Videos
Pritaikymo sritys
- Baldai
- Transporto priemonės salonui
Priedai
Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH 2 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.