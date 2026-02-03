Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH 3 Plus
Kompaktiškas rankinis dulkių siurblys CVH 3 Plus – tai galingas ir patogus įrankis, kuris padės greitai ir lengvai susitvarkyti su nešvarumais bet kurioje vietoje.
Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH 3 Plus efektyviai pašalina visus nešvarumus, tokius kaip plaukai, trupiniai ir dulkės, iš bet kur ir nepalikdamas pėdsakų. Be to, plaunama dviejų pakopų filtro sistema, susidedanti iš smulkaus plieninio tinklelio stambiems nešvarumams ir plaukams ir vėliau esančio HEPA filtro (EN 1822:1998), užtikrina, kad išmetamas oras būtų ypač švarus. Kiti privalumai: didelis siurbimo pajėgumas ir ilgesnis tarnavimo laikas dėl tylaus BLDC variklio, kompaktiškas ir lengvas dizainas, du skirtingi siurbimo lygiai su iki 20 minučių baterijos veikimo laiku ir patogi įkrovimo stotelė su priedų laikikliu.
Savybės ir privalumai
Didelis valymo efektyvumas dėl BLDC variklioDidelė siurbimo galia visų tipų smulkesnėms valymo užduotims atlikti dėl BLDC variklio.
Galimi du režimaiMinimalus režimas ilgam veikimo laikui (maks. 20 min.), maksimalus režimas, skirtas didelei siurbimo galiai.
Įkrovimo stotelė su priedų saugyklaPatogus įkrovimas ir patogus laikymo būdas įkrovimo stotelėje.
Lengvas ir kompaktiškas
- Lengvai atlikite smulkias kasdienes valymo užduotis.
Paruoštas naudoti
- Dėl kompaktiško dizaino ir priedų asortimento, patogu valyti net sunkiai prieinamose vietose.
Dviejų pakopų filtravimo sistema
- Idealus smulkaus plieno tinklelio derinys šiurkščiam purvui ir plaukams, taip pat HEPA filtras (EN 1822:1998).
Plaunamas filtras ir dulkių konteineris
- Lengvai išplaunamas po tekančiu vandeniu ir gali būti naudojamas pakartotinai.
Praktiški priedai
- Tinka švelniems paviršiams ir sunkiai pasiekiamoms vietoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Konteineris (l)
|0,15
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Nominali galia / Amperai (W)
|70
|Veikimo laikas minimaliu režimu (min)
|20
|Veikimo laikas maksimaliu režimu (min)
|10
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|7,2
|Įtampa (V)
|7,2
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|2
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (h)
|4
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|330 x 76 x 76
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5 V / 2 A įkrovimo stotelė + adapteris (po 1 vnt.)
- 2-in-1 plyšių antgalis
- HEPA filtras: HEPA filtras (EN 1822:1998)
- Parkavimo stotelė su įkrovimo įtaisu
Įranga
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Videos
Pritaikymo sritys
- Baldai
- Transporto priemonės salonui
Priedai
Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH 3 Plus atsarginės dalys
