Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH Anniversary Edition
Minint įmonės 90-metį, riboto leidimo CVH jubiliejinis modelis su specialiais priedais siūlo galingą valymą ir yra paruoštas naudoti bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.
Galingas pagalbininkas kasdieniam naudojimui: akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH jubiliejinis modelis lengvai pašalina visų tipų nešvarumus, tokius kaip plaukai, trupiniai ir dulkės, visur pasiekiamas, net sunkiai prieinamose vietose. Dvipakopė plaunama filtravimo sistema bei HEPA filtras (EN 1822:1998), užtikrina švarų orą. Kiti privalumai: didelė siurbimo galia ir ilgesnis tarnavimo laikas dėl tylaus BLDC variklio, kompaktiškas ir lengvas dizainas, du siurbimo lygiai su iki 20 minučių baterijos veikimo laiku. USB-C įkrovimas leidžia patogiai įkrauti dulkių siurblį, todėl jis puikiai tinka automobiliams ir stovyklavimui/kelionėms karavanais. Visas CVH jubiliejinio leidimo komplektas su priedais, taupant vietą, laikomas ir transportuojamas pridedamame medžiaginiame krepšyje.
Savybės ir privalumai
Didelis valymo efektyvumas dėl BLDC variklioDidelė siurbimo galia visų tipų smulkesnėms valymo užduotims atlikti dėl BLDC variklio.
Galimi du režimaiMinimalus režimas ilgam veikimo laikui (maks. 20 min.), maksimalus režimas, skirtas didelei siurbimo galiai.
Patogus įkrovimasPrietaise esantis C tipo USB įkrovimo lizdas leidžia lanksčiai įkrauti net ir keliaujant, pvz., automobilyje arba prie energijos šaltinio.
Lengvas ir kompaktiškas
- Lengvai atlikite smulkias kasdienes valymo užduotis.
Paruoštas naudoti
- Dėl kompaktiško dizaino ir priedų asortimento, patogu valyti net sunkiai prieinamose vietose.
Dviejų pakopų filtravimo sistema
- Idealus smulkaus plieno tinklelio derinys šiurkščiam purvui ir plaukams, taip pat HEPA filtras (EN 1822:1998).
Plaunamas filtras ir dulkių konteineris
- Lengvai išplaunamas po tekančiu vandeniu ir gali būti naudojamas pakartotinai.
Praktiški priedai
- Tinka švelniems paviršiams ir sunkiai pasiekiamoms vietoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Konteineris (l)
|0,15
|Garso lygis (dB(A))
|78
|Nominali galia / Amperai (W)
|max. 100
|Veikimo laikas minimaliu režimu (min)
|20
|Veikimo laikas maksimaliu režimu (min)
|9
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|7,2
|Įtampa (V)
|7,2
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|2,5
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (h)
|4
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 76 x 76
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 5 V / 2 A USB kabelis + adapteris (po 1 vnt.)
- 2-in-1 plyšių antgalis
- HEPA filtras: HEPA filtras (EN 1822:1998)
- Laikymo krepšys
Įranga
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Pritaikymo sritys
- Minkšti baldai, kėdės, čiužiniai, naminių gyvūnėlių guoliai ir krepšiai namuose
- Puikiai tinka siurbti tokius paviršius kaip knygų lentynos, sofos, stalai ir pan.
- Apmušalai
Priedai
Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys CVH Anniversary Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.