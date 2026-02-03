Elektroninis ledo grandiklis EDI 4
Su besisukančiu grandiklio disku EDI 4 elektrinis ledo grandiklis be vargo ir vienu judesiu pašalina net storą ledo sluoksnį nuo automobilio stiklų.
Elektrinis ledo grandiklis EDI 4 pašalina ledo grandymo problemą. Su savo besisukančiu disku ir šešiais tvirtais plastikiniais peiliukais ledo grandiklis vienu judesiu be vargo pašalina ledą nuo automobilio stiklų. Jei EDI 4 yra budėjimo režime, jį šiek tiek paspauskite iš viršaus, kad grandymo diskas pradėtų suktis, o ledas būtų pašalintas. Jei ašmenys nusidėvi, grandymo diską galima pakeisti be įrankių (diską galima įsigyti kaip atsarginę dalį). Šiuolaikiškas ir kompaktiškas ledo grandiklio dizainas kartu su apsauginiu dangteliu leidžia jį lengvai valdyti ir laikyti. Vieno akumuliatoriaus įkrovimo pakanka keliems kartams. Integruotas šviesos diodas mirksi, kai įrenginį reikia įkrauti. ATSARGIAI: Valant smėlėtus automobilio langus, gali būti subraižytas stiklas. Kad išvengti stiklo subraižymo turi būti: 1. Valomi švarūs langai (be smėlio); 2. Švarios EDI4 briaunos; EDI4 skirtas tik langų valymui, kitų automobilio paviršių valyti nerekomenduojama.
Savybės ir privalumai
Besisukantis diskas su tvirtais plastikiniais ašmenimisSmūgiams atsparus grandymo diskas be vargo pašalina ledą.
Galimas priedo pakeitimasNuimamas diskas gali būti pakeičiamas greitai ir be papildomų įrankių.
Galingos ličio jonų celėsVieno akumuliatoriaus įkrovimo pakanka keletui panaudojimų.
Paprastas naudojimas
- Lengvas spaudimas iš viršaus įjungia diską.
LED šviesų indikacija ant įrenginio
- Integruotas LED žibintas mirksi, kai įrenginį reikia pakrauti.
Turi apsauginį dangtelį
- Patikimam valdymui ir sandėliavimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|15
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|3
|disko skersmuo (mm)
|100
|disko greitis (rpm)
|500
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|133 x 124 x 110
Komplektacija
- Ličio jonų baterija
- Akumuliatoriaus įkrovimo laidas
- Apsauginis gaubtas
- Grandymo diskas
Videos
Pritaikymo sritys
- Stiklai
Priedai
EDI 4 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.