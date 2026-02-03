Elektroninis ledo grandiklis EDI 4

Su besisukančiu grandiklio disku EDI 4 elektrinis ledo grandiklis be vargo ir vienu judesiu pašalina net storą ledo sluoksnį nuo automobilio stiklų.

Elektrinis ledo grandiklis EDI 4 pašalina ledo grandymo problemą. Su savo besisukančiu disku ir šešiais tvirtais plastikiniais peiliukais ledo grandiklis vienu judesiu be vargo pašalina ledą nuo automobilio stiklų. Jei EDI 4 yra budėjimo režime, jį šiek tiek paspauskite iš viršaus, kad grandymo diskas pradėtų suktis, o ledas būtų pašalintas. Jei ašmenys nusidėvi, grandymo diską galima pakeisti be įrankių (diską galima įsigyti kaip atsarginę dalį). Šiuolaikiškas ir kompaktiškas ledo grandiklio dizainas kartu su apsauginiu dangteliu leidžia jį lengvai valdyti ir laikyti. Vieno akumuliatoriaus įkrovimo pakanka keliems kartams. Integruotas šviesos diodas mirksi, kai įrenginį reikia įkrauti. ATSARGIAI: Valant smėlėtus automobilio langus, gali būti subraižytas stiklas. Kad išvengti stiklo subraižymo turi būti: 1. Valomi švarūs langai (be smėlio); 2. Švarios EDI4 briaunos; EDI4 skirtas tik langų valymui, kitų automobilio paviršių valyti nerekomenduojama.

Savybės ir privalumai
Elektroninis ledo grandiklis EDI 4: Besisukantis diskas su tvirtais plastikiniais ašmenimis
Smūgiams atsparus grandymo diskas be vargo pašalina ledą.
Elektroninis ledo grandiklis EDI 4: Galimas priedo pakeitimas
Nuimamas diskas gali būti pakeičiamas greitai ir be papildomų įrankių.
Elektroninis ledo grandiklis EDI 4: Galingos ličio jonų celės
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo pakanka keletui panaudojimų.
Paprastas naudojimas
  • Lengvas spaudimas iš viršaus įjungia diską.
LED šviesų indikacija ant įrenginio
  • Integruotas LED žibintas mirksi, kai įrenginį reikia pakrauti.
Turi apsauginį dangtelį
  • Patikimam valdymui ir sandėliavimui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų baterija
Akumuliatoriaus veikimo laikas (min) 15
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h) 3
disko skersmuo (mm) 100
disko greitis (rpm) 500
Svoris (be priedų) (kg) 0,6
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 133 x 124 x 110

Komplektacija

  • Ličio jonų baterija
  • Akumuliatoriaus įkrovimo laidas
  • Apsauginis gaubtas
  • Grandymo diskas
EDI 4 atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.